طن عز مستمر في الصعود.. أسعار الحديد والأسمنت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 05:31 مساءً - شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية اليوم الأحد 5 أبريل 2026 حالة من التباين بين مختلف الشركات والمصانع، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بالبحث عن سعر طن الحديد والأسمنت عبر محرك البحث "جوجل".

أوضحت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أن أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، وسجلت تراجعًا نسبيًا مقارنة بأسعار أمس، وجاءت كالتالي:

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري هو 36,807 جنيه، بانخفاض قدره 279 جنيهًا عن الأسعار السابقة.

أيضًا وصل سعر طن حديد عز لـ 38,692 جنيه، منخفضًا بمقدار 212 جنيهًا.

كما أن سعر طن حديد المراكبي سجل 37,500 جنيه.

بينما وصل أيضًا سعر طن حديد بشاى لـ 38,000 جنيه.

سعر طن حديد العشري سجل حوالي 34,500 جنيه.

أخيرًا سعر طن حديد المصريين وصل إلى حوالي 35,000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

فيما يتعلق بالأسمنت، سجلت الأسعار أيضًا تباينًا بين الشركات المختلفة، على النحو التالي: