أخبار اليمن : الأمم المتحدة: الوضع في غزة لا يزال بالغ الخطورة

الأمم المتحدة: الوضع في غزة لا يزال بالغ الخطورةحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم سريان وقف الحرب.

وقالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم المكتب، في بيان لها، "إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع تركيز المجتمع الدولي على قطاع غزة".

وأكدت تشيريفكو أن الظروف المعيشية في القطاع "صعبةً للغاية" في ظل نزوح غالبية سكان غزة من منازلهم، ومواصلة آلاف منهم العيش في مخيمات النزوح وبين الأنقاض مع استمرار القصف.

وأضافت أنه رغم الجهود، فإن نحو 42 بالمائة فقط من المرافق الصحية تعمل، ومعظمها يعمل بشكل جزئي، وأن منظمة الصحة العالمية تعمل على تسهيل عمليات الإجلاء الطبي.

ولفتت إلى أن القيود الإسرائيلية تمنع أيضًا دخول العاملين الدوليين في المجال الإنساني إلى غزة، محذرة من أن أي تعطيل إضافي للعمليات الإنسانية قد تكون له "تداعيات مدمرة" على السكان الفلسطينيين.