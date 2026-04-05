حدث منذ قليل .. دمار هائل وسقوط ضحايا نتيجة استهداف إسرائيلي لمبان مكتظة بالسكان في حي آل المقداد بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 04:27 مساءً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبنى من ثلاث أدوار، في حي آل المقداد المكتظ بالسكان قبالة المدخل الجنوبي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي.
وأضافت أن الضربة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابة العديد من السكان، وتسببت في دمار هائل، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى الزهراء.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت خمس غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني سقوط جندي في هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له بدأ بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في العاصمة بيروت.