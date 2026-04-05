حدث منذ قليل .. دمار هائل وسقوط ضحايا نتيجة استهداف إسرائيلي لمبان مكتظة بالسكان في حي آل المقداد بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 04:27 مساءً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبنى من ثلاث أدوار، في حي آل المقداد المكتظ بالسكان قبالة المدخل الجنوبي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأضافت أن الضربة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابة العديد من السكان، وتسببت في دمار هائل، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى الزهراء.