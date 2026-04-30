مشاهير برج الثور: أبرز الشخصيات وصفات البرج

الأشخاص الذين ولدوا في العشرين من شهر نيسان إلى العشرين من شهر أيار من مواليد برج الثور، وترتيب البرج هذا البرج هو الثاني، ويصنف من الأبراج الترابية، ومن أهم صفات كل من ينتمي إلى برج الثور تكوين علاقات ناجحة مع أراج أخرى من أبرزها برج الدلو، وبرج الجدي، وبرج العقرب، وبرج الأسد، وبرج الحمل، أما علاقته مع باقي الأبراج التي تتضمن برج القوس وبرج الميزان فهي علاقة صعبة، وسنتعرف في هذا المقال على مشاهير برج الثور.

برج الثور كما ذكرنا من الأبراج الترابية ويتميز مولود هذا البرج التمتع بمختلف الأشياء، ولا يغامر أو يخاطر بشؤون الحياة، كما أنه شخص يفضل الوحدة، ويعتبر صديقًا مخلصًا، ويميل مولود برج الثور للاستقرار والتفكير العميق وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، ويتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته على أشياء مفيدة، وهو شخص يحب التملك وعنيد وهو رب عمل ممتاز ويحاط بأصدقاء رائعين.

سنتعرف فيما يلي على أهم مشاهير برج الثور من النساء:

أصالة نصري هي مغنية سورية مشهورة ولدت في مدينة دمشق في حي أبو رمانة، ووالدها الفنان مصطفى نصري، وتحمل أيضًا الجنسية البحرينية، بدأت حياتها الفنية بأداء أغانٍ قليلة موجهة للطفل وقدمت بعد ذلك العديد من الأغاني والألبومات، ومن أشهر أعمالها الغنائية في مرحلة الطفولة غناء مقدمة مسلسل حكايات عالمية وهو مسلسل كرتوني.

إلين خلف هي مغنية لبنانية دخلت الفن رغم معارضة والدها لكن والدتها شجعتها على ذلك حيث شاركت في برنامج ليالي لبنان عام 1983 وغنت"أرضك كرامة" للفنانة باسكال صقر وحصلت على الميدالية الذهبية، وغنت أيضًا للمطربة وردة الجزائرية وحققت نجاحًا كبيرًا بعد أن غنت "يا صبابين الشاي".

فلة الجزائرية: 23 إبريل 1961

ولدت فلة الجزائرية في فرنسا في العاصمة باريس واسمها الحقيقي فلة عبابسة ووالدها الفنان عبد الحميد عبابسة، تزوجت في سن السادسة عشرة وأنجبت ابنتها سعيدة، شاركت والدها في فرقته الغنائية، وحققت في مشوارها الفني نجاحًا كبيرًا عندما قدمت أغنية :تشكرات" عام 2003.

ميريام فارس هي فنانة استعراضية وممثلة ومغنية لبنانية واشتهرت بأغاني عديدة من أشهرها "أنا والشوق"، و"مكانه وين"، و"حقلق راحتك"، و"كيفك أنت" وغيرها من الأغاني المصورة الاستعراضية. [1]

ينتمي العديد من الرجال المشاهير لبرج الثور، وسنتعرف فيما يلي على أبرز مشاهير برج الثور الرجال:

إسماعيل الفروجي: 14 مايو 1963

هو مغني وعازف وملحن مشهور في العراق في فترة الثمانينات والتسعينات، ولد في بغداد في منطقة الكرادة الشرقية، وكانت بدايته عام 1989 إذ انضم إلى فرقة صديقه الموسيقار رائد جورج وقدم العديد من الأغاني منها أغنية "يا بنية والله أحبج" وأغنية " يا قلبي".

أحمد راضي: 21 إبريل 1964

هو لاعب كرة قدم عراقي سابق وانتقل من العراق إلى الأردن عام 2006 ثم عاد وعمل في السياسية كنائب في البرلمان، توفي في 21 يونيو عام 2020 نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

مجد القاسم: 4 مايو 1970

هو مغني سوري ولد في إحدى قرى محافظة السويداء لعائلة كبيرة تتألف من الأب والأم وأحد عشر ابنًا، وكافح من أجل اقتناء آلة موسيقية، واشترك في برنامج نادي الهواة بإذاعة دمشق في المرحلة الثانوية، واستكمل دراسته الموسيقية في مصر، وقدم العديد من الأغاني الرومانسية.

عاصي الرحباني: 4 مايو 1923

هو مؤلف وشاعر وموسيقي له العديد من المؤلفات المسرحية ويعتبر قائد موسيقي شهير ، وقدم مع أخيه منصور الرحباني ظاهرة فنية معروفة باسم الأخوين رحباني، وعاصي الرحباني هو زوج المطربة اللبنانية فيروز. [1]

هناك عدد كبير من المشاهير العرب الذين ينتمون إلى برج الثوم، وسنتعرف فيما يلي على أهم مشاهير برج الثور العرب:

فيفي عبده هي راقصة شرقية مصرية وممثلة، ظهرت في السينما بأدوار صغيرة وأول عمل فني لها فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، وتوالت أدوارها في السينما وظهرت كبطلة مسلسلات تلفزيونية، وشاركت في العديد من الأفلام من أشهرها امرأة وخمسة رجال، وزنقة ستات، وفيلم وزير في الجبس، وفيلم امرأة واحدة تكفي وغيرها من الأعمال الأخرى إلى جانب الرقص الشرقي.

نانسي نبيل عجرم هي مغنية لبنانية ولدت في قرية سهيلة في محافظة جبل لبنان، وفازت بالعديد من الجوائز واشتهرت بأغانيها المصورة مثل أغنية أخاصمك آه، وأغنية يا سلام، وأغنية يا طبطب ولدع، وأغنية إحساس جديد وغيرها من الأغاني الأخرى، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا كما عقدت صفقات إعلانية مع شركات عالمية مثل شركة كوكاكولا. [2]

تشتهر جمهورية مصر العربية بأنها عاصمة الفن وقدمت العديد من الفنانين في مجال الفن والغناء والمسرح، وسنتعرف فيما يلي على أبرز مشاهير برج الثور المصريين:

نور الشريف هو ممثل ومنتج ومخرج مصري واسمه محمد جابر محمد عبدالله ويعتبر من أشهر الممثلين في تاريخ السينما المصرية، وجسد العديد من الشخصيات في المسرح والتلفزيون والسينما، تزوج من الفنانة بوسي وأنجبا ابنتان هما سارة ومي، توفي نور الشريف في 11 من شهر أغسطس عام 2015 في يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

عادل إمام: 17 مايو 1940

الفنان عادل إمام هو ممثل مصري واسمه عادل محمد إمام محمد بخاريني، وقدم العديد من الأفلام والمسرحيات، ويعتبر من أشهر الممثلين في العالم العربي، واشتهر بأدواره الكوميدية، بدأ مشواره الفني في بداية السيتينات، وقدم 126 فيلمًا، و16 مسلسلًا، و11 مسرحية، ومسلسل إذاعي. [3]

لمع العديد من النجوم الأتراك في عالم التمثيل والفن وسنتعرف فيما يلي على أبرز مشاهير برج الثور الأتراك:

خالد أرغنتش: 30 إبريل 1970

هو ممثل تركي ولد في اسطنبول، دخل المجال الفني بتخصص الأوبرا والباليه وقد العديد من الأعمال الناجحة من أشهرها ويبقى الحب، و مسلسل عليا، وفيلم العشق المر، وهو متزوج من الفنانة التركية بيرغوزار كوريل، وقدم أيضًا مسلسل القرن العظيم وحريم السلطان.

بولنت إينال هو ممثل تركي من مدينة أورفه واشتهر في الوطن العربي من خلال دوره في مسلسل سنوات الضياع، ومسلسل تتار رمضان، ومسلسل السلطان عبد الحميد الثاني. [4]

لمع نجم العديد من النجوم الهنود في عالم الفن ومنهم لاقى شهرة كبيرة على مستوى العالم، وسنتعرف فيما يلي على أبرز مشاهير برج الثور الهنود:

ديف باتيل: 23 إبريل 1990

ديف باتيل هو ممثل هندي يحمل الجنسية الإنجليزية، ولد في لندن في إنجلترا وبدأ مشواره في الفن عام 2006، ويتمتع هذا النجم بالكاريزما والغموض، وقام بتمثيل دوره السينمائي الأول في فيلم مليونير متشرد بدور فتى هندي مسلم يدعى جمال مالك.

هريشيتا بهات: 10 إبريل 1981

هرييشيتا بهات هي مودل وممثلة هندي تتميز بروحها المرحة وخفة ظلها، كما أنها قوية الشخصية الأمر الذي جعلها محط أنظار الجميع مما أكسبتها شهرة عالمية.

أنوشكا شارما هي عارضة أزياء وممثلة هندية تخرجت من كلية جبل الكرمل تخصص فنون، بدأت مهنتها في عرض الأزياء في أسبوع الموضة لكمي في عرض ويندل رودركس وقامت بعمل إعلانات للحرير ومجوهرات نثيلا وفيات باليو، وشاركت في العديد من الأفلام وأول فيلم لها راب ني بانا دي جودي مع الممثل الهندي شاروخان، وفيلم بادماش كمبني مع شاهيد كابور. [4]

هناك العديد من المشاهير في العالم لكن من هم مشاهير برج الثوم العالميين هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي:

جورج كلوني: 6 مايو 1961

جورج كلوني هو ممثل وكاتب سيناريو، ومخرج أفلام، ورائد أعمال، ومنتج، وممثل صوتي، وصانع أفلام، واسمه جورج تيموثي كلوني، حاز على ثلاث جوائز غولدن غلوب، وجائزتي أوسكار، وجائزة معهد الفيلم الأمريكي، قدم العديد من الأفلام والمسلسلات وحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، بدأ مسيرته الفنية عام 1973 واكتسب شهرة عالمية لأدائه في مسلسل إي آر بدور الدكتور دوغ روس.

ليوناردو دافينشي: 2 مايو 1519

هو فنان إيطالي ومخترع ورسام ونحات وأديب ومعماري وموسيقي ومهندس حربي وعالم في الفلك والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والنبات والخرائط، ويذكر بأن ليوناردو دافينشي عاش في عصر النهضة واشتهر بإنجازاته العلمية واختراعاته، وهو أب الهندسة المعمارية وعلم الإحاثة، وأعظم رسام في التاريخ، والده بيرو دافينشي كاتب عدل ووالدته كاترينا، تلقى تعليمه في مرسم فنان إيطالي مشهور في ذاك الوقت وهو أندريا دل فروكيو، توفي ليوناردو دافينشي في فرنسا عام 1519. [5]

يرغب العديد من الأشخاص من مواليد برج الثور معرفة مشاهير برج الثور السياسيين وفيما يلي أبرزهم:

حسني مبارك: 4 مايو 1928

حسني مبارك هو رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وهو من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر بعد الرئيس محمد أنور السادات، حصل على التعليم العسكري في مصر وتخرج من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في عدة مناصب عسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، اختاره أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية وتقلد رئاسة الجمهورية بعد اغتيال أنور السادات، توفي حسني مبارك في 15 فبراير عام 2020.

جورج قرداحي: 1 مايو 1950

جورج قرداحي هو إعلامي وسياسي من لبنان، ولد في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، وقدم العديد من البرامج من أشهرها من سيربح المليون، وشغل منصب وزير الإعلام في 10 سبتمبر عام 2021 واستقال في 3 ديسمبر عام 2021،

يتميز كل برج من الأبراج بمميزات وعيوب وسنتناول فيما يلي أهم مميزات برج الثور:

من مميزات مولود برج الثور الثقة الشديدة بالنفس إذ يمتلك الصفات التي تجعله مميزًا في المجال المفضل لديه.

يتميز مولود برج الثوم بجهده ومثابرته كما أنه دؤوب في عمله ويطمح دائمًا إلى أعلى درجات النجاح.

يتميز بطيبته ومساعدته للأشخاص من حوله.

إنسان يتصف بالتسامح.

شخص مخلص ويعد برج الثور من أكثر الأبراج إخلاصًا لكل من يحب.

يكره الخيانة.

إنسان هادئ وصبور ولا ينفذ صبره بسرعة.

نقي القلب يبعث على السعادة والطمأنينة.

إنسان لبق في حديثه ومؤدب ويحترم الآخرين.

شخص يحب السلام.

إنسان يتحمل المسؤولية.

تعرفنا على مميزات برج الثور وسنتعرف فيما يلي على عيوب برج الثور:

من عيوب مولود برج الثور الكسل وقلة الحركة وقضاء معظم أوقاته أمام التلفاز.

شخص عنيد لا يمكن أن يغير رأيه.

شخص مادي يبحث عن الرفاهية.

يتصف بالغيرة الشديدة خاصة على الشخص الذي يحبه.

يحب السيطرة ويتحكم فيمن حوله.

لا يحب الدراسة رغم ذكائه الشديد.

يمتلك شخصية نمطية إذ يكره المغامرة ويكره الدخول في تجارب جديدة.

تعرفنا في هذا المقال على مشاهير برج الثور، هذا البرج الذي يتميز بالإخلاص والذكاء الشديد والقدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بثقة، إلا أنه يميل إلى تجنب المخاطر ولا يحب المغامرة أو خوض تجارب جديدة غالباً. يُعرف أصحاب هذا البرج بسعيهم إلى الاستقرار والتمسك بالعادات، ما يجعل شخصيتهم تبدو نمطية في بعض الأحيان، وقد يعتبرها البعض مملة، لكنها تُظهر في الوقت ذاته تفانياً وحرصاً على الحفاظ على الانسجام في حياتهم.