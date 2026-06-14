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لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح

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لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح

لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح

دوت الخليج -
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية إلى 3 شهداء و15 جريح
ارتفع عدد ضحايا غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، إلى ثلاثة شهداء و15 جريحاً.

وأفادت الوكالة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان المستهدف بغارة معادية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، مؤكدة أن الحصيلة الأولية المحدثة هي 3 شهداء و15 جريحًا، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان نقلته الوكالة اللنبانية، أن عناصرها نفذوا منذ وقوع الغارة التي استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات بحث وإنقاذ ورفع الأنقاض في موقع الاستهداف، وتمّ سحب جثامين ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض، وجرى نقل ستة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة اللبنانية، أن غارة صهيونية استهدفت شقة في الغبيري قرب فرن قلقاس على الطريق بين المشرفية وجسر المطار، أدت إلى استشهاد شخص إصابة أربعة آخرون في حصيلة أولية.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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