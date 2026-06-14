وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا ويتفقد مركز التدريب والمحاكاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 07:24 مساءً - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إجراءات تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي تعد أولى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، لتدشين التشغيل التجريبي للمنظومة والوقوف على جاهزية المنشآت الصحية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على معدلات تسجيل المواطنين، موجهاً بإنشاء نقطة تسجيل جديدة بجامعة المنيا، بالإضافة إلى زيادة النقاط في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن الوزير تفقد أجهزة الفحص والأشعة الحديثة المقرر تشغيلها ضمن استعدادات المحافظة، كما زار مركز التدريب والمحاكاة، حيث استمع إلى عرض حول نموذج صحة الأسرة، الذي يُعد المدخل الأساسي لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن نموذج صحة الأسرة يمثل الركيزة الرئيسية للمنظومة، إذ يوفر نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون من خلال وحدات الرعاية الأولية، مشيراً إلى امتلاك مصر نحو 5400 وحدة رعاية أساسية قادرة على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على أهمية تخصص طب الأسرة كركيزة أساسية لنجاح المنظومة، موجهاً بتوسيع برامج تأهيل الكوادر الطبية في هذا المجال، وحث الأطباء على التسجيل في دبلومة طب الأسرة، كما أكد العمل على تطوير اللوائح المالية لتوفير حوافز مجزية للعاملين بالمنظومة.

وقال إن الوزير تفقد مركز المحاكاة المخصص لتدريب الأطقم الطبية على تطبيقات التحول الرقمي، مشيداً بجهود الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في صياغة قانون التأمين الصحي الشامل ودعم تطوير المنظومة.