أخبار اليمن : عجز بنسبة 87%.. مختبرات غزة تنهار

عجز بنسبة 87%.. مختبرات غزة تنهارحذّرت وزارة الصحة في غزة من عدم توفّر 87% من المستلزمات المخبرية ومواد الفحص، وسط القيود الإسرائيلية نتيجة الحصار المتواصل على القطاع وأهله.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم الموافق فيه 14 يونيو/حزيران، أنّ النقص المسجّل "ينعكس سلباً على قدرة المختبرات في غزة على تقديم خدماتها للمرضى والجرحى".

وأكدت أنّ "نقص أجهزة الفحص ومعدّات المختبرات يفاقم التحديات التي تواجه الطواقم الطبية في إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى والجرحى".

ووجّهت الصحة الفلسطينية تحذيراً من تحديات وصفتها بـ"الكارثية" تحاصر عمل المختبرات وبنوك الدم في القطاع، من جرّاء الحصار الإسرائيلي المتواصل، الذي شدّدته سلطات الاحتلال ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدّدت على ضرورة استمرار التدخّلات الإغاثية لدعم عمل المختبرات وبنوك الدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية في ظلّ التحديات الراهنة.