حسام حسن: كرة القدم في مصر حياة كاملة.. وصلاح أحد أهم أسلحة الفراعنة في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 07:24 مساءً -

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته الكبيرة بتمثيل الفراعنة في بطولة كأس العالم 1990، مشيرًا إلى أن ذلك الجيل نجح في كتابة صفحة مهمة في تاريخ الكرة المصرية بعودة المنتخب إلى المونديال بعد غياب طويل.

وقال حسام حسن، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه يشعر بالفخر لكونه أحد أفراد الجيل الذي حمل راية مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً جيدًا خلال البطولة وكان يتطلع لتحقيق نتائج أكبر.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن المشاركة في كأس العالم تظل حلمًا لأي لاعب أو مدرب، موضحًا أن منتخب 1990 ترك بصمة إيجابية رغم قوة المنافسات وصعوبة المواجهات في ذلك الوقت.

وتحدث حسام حسن عن النجم محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أهم لاعبي منتخب مصر في الوقت الحالي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة اكتسبها من اللعب على أعلى المستويات الأوروبية والدولية، مشددًا على أن المنتخب يحتاج إلى خبراته داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن كرة القدم في مصر تتجاوز كونها مجرد لعبة رياضية، مؤكدًا أنها تمثل جزءًا من حياة المصريين اليومية وتحظى بشعبية استثنائية تجعل الجماهير تتابع المنتخب والأندية بشغف كبير.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير مصر تعشق منتخبها الوطني وتسانده في مختلف الظروف، لافتًا إلى أن حلم المصريين الدائم هو رؤية الفراعنة بين أفضل منتخبات العالم وتحقيق إنجازات تليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها في القارة الأفريقية.