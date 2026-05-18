صفات وأسرار برج السرطان الرجل: من الحب للعائلة

برج السرطان من الأبراج المائية التي ينتمي إليها برج الحوت وبرج العقرب، ويتميز مولود هذا البرد بمزاجه المتقلب وحدة طبعه كما أنه رقيق وعاطفي وحازم وحاسم، وهو معروف بغموضه ويعتبر قائدًا مميزًا، وكل شخص ولد في الفترة ما بين 22 حزيران إلى 22 تموز هم من مواليد هذا البرج، وسنتعرف في هذا المقال على برج السرطان الرجل.

من الصفات التي تميز برج السرطان الرجل عن غيره من الأبراج ما يلي: [1]

تقليدي : رجل برج السرطان تقليدي ومهذب، وهو عنوان للأخلاق والوطنية ويهتم بالقيم العائلية، كما أنه خجول وهو دائم الشك بالآخرين.

طيب القلب : يتمتع رجل السرطان بقلب طيب، إذ يحب العائلة والأصدقاء كثيرًا ويرعاهم ويوفر الأمان لهم، فهو شخص يقدّر المقربين ويعتبر رجل عائلة، وفي المقابل يحب السيطرة والتشبث بآرائه، ولديه رابطة قوية مع والدته.

مخلص : يعتبر من الأصدقاء المخلصين، فهو رفيق وصديق جدير بالثقة وتدوم علاقته مع الآخرين إلى الأبد، وهو إنسان يحب أن يساعد الآخرين خاصة أحباءه، ويقدم لهم الدعم. وبالرغم من تقلباته المزاجية، إلا أن مشاعره عميقة، وهو شخص متعاطف وقد يضع مسافة في علاقته مع الآخرين.

داعم وعاطفي : يتمتع رجل السرطان بعقلية منفتحة على الآخرين ويستمع إلى مشاكلهم، ويمكن أن يعتمدوا عليه في جميع الأوقات، إذ يحفزهم ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويقدم لهم النصائح الضرورية، ولا ينسَ المناسبات الخاصة بهم ويقف معهم عندما يحتاجون إليه.

متقلب المزاج : مزاج رجل السرطان يتغير بسرعة ويغير من اختياراته وأنشطته حسب مزاجه، قد يكون في مكان مخصص لراحته وفي لحظة يخرج كي يتنزه مع الأصدقاء، ولا يُظهر ضعفه للآخرين ويفضل البكاء لوحده دون أن يراه أحد.

كتوم : لا يظهر رجل السرطان مشاعره الحقيقية أمام الآخرين، وعندما ينهي علاقته مع شريكه لا يعترف له بسهولة ويجد صعوبة في التحدث معه عن ذلك، لكن يمكنه الاحتفاظ بالأسرار.

يحب الأسرة والمنزل : يفضل رجل السرطان البقاء في منزله كي يستثمر طاقته وأفكاره، وهو يميل للأنشطة التي يمكن القيام بها في المنزل، كأن يدعو أصدقاءه للعشاء أو مشاهدة التلفاز أو اللعب بالألعاب.

حنون: عواطف رجل السرطان في الحب تأتي من قلبه، فهو حنون جدًا ومشاعره عفوية تجاه المحيطين به من الأحباء، ويسعى إلى الاستقرار والراحة والشعور بالأمان في العلاقات والحب، وهو زوج مخلص وداعم، كما أنه صبور وطيب مع الأطفال.

يحمل برج السرطان الرجل العديد من المميزات التي سنذكرها فيما يلي: [2]

يحمي أحباءه : يوفر رجل السرطان الحماية للأشخاص الذين يحبهم حتى وإن كانوا على خطأ، ويعتز بعائلته وأصدقائه المقربين ويبذل قصارى جهده لحمايتهم حتى وإن كلفه ذلك، ونظرًا لارتباطه الوثيق بالمنزل فإنه يحمي منزله وأفراد عائلته، ويمتلك غريزة أبوية.

يمتلك حدس قوي : يعتمد رجل السرطان على حدسه أكثر من اعتماده على الحس العملي أو العقلاني بسبب عاطفته الجياشة وقدرته على اكتشاف التغيرات العاطفية عند الأشخاص الآخرين، فهو يتمتع بقدرة على قراءة الآخرين، ويتخذ قراراته بسرعة ولا يحب الأشياء المزيفة ولديه قدرة على كشف الكذب.

لطيف : يعرف رجل السرطان بشخصيته اللطيفة، كما أنه يعتني بالآخرين خاصة شريكه العاطفي، وهو إنسان كريم ويتوقع أن يحصل على نفس الرعاية والاهتمام من الآخرين.

مخلص: رجل السرطان في العلاقات مخلص جدًا، ويلتزم مع الشخص وينهي علاقته معه دون أن يكون لديه مصلحة، وغالبًا ما يقع في علاقة خاطئة لفترة طويلة لأنه يرتبط بقوة بشريكه، ويفضل أن يجد حلولًا للمشاكل التي تواجهه في العلاقة دون أن يترك شريكه، وعندما يدخل في علاقة فإنه يلتزم بها مدى الحياة. [3]

الصفات الإيجابية لبرج السرطان الرجل كثيرة، لكنه يمتلك بعض العيوب التي سنذكرها فيما يلي: [4]

عاطفي بشكلٍ مفرط : من الأمور الجيدة أن يمتلك الإنسان المشاعر الطيبة، لكن الإفراط فيها تجعله ضعيفًا مما يجعل من الصعب على برج السرطان الرجل أن يتعامل مع المصاعب التي تواجهه في حياته بطريقة مثلى، وطبيعته الحساسة تجعله يركز في الماضي ولا ينتبه إلى الحاضر.

حقود : يحمل رجل السرطان ضغائن من وقتٍ لآخر ولا ينسَ من أساء إليه حتى وإن مضى على ذلك سنواتٍ طويلة.

معقد : رجل السرطان معقد جدًا ولا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بتصرفاته، بالرغم من أنه يعرف رجل السرطان من الداخل والخارج إلا أنه يمكن أن يرى شيئًا منه لم يكن يتوقعه.

متملك : من عيوبه التملك خاصة للشخص الذي يهتم به، مما يجعله يشعر بأنه مقيد، وهو يحتاج إلى أن يؤكد له الشخص الآخر بأنه ينتمي إليه، كما أنه يخاف من فقدان الأشخاص الذين يهتم بهم.

غامض وكتوم : يحتفظ رجل السرطان بالأسرار ولا يكشف تفاصيل حياته لأي شخص حتى وإن كانت زوجته.

متوتر بطبيعته : يعتبر من الشخصيات الحساسة، ويميل إلى الانفعال مما يجعله في بعض الأحيان منطويًا ولا يخرج إلى العالم الخارجي. [5]

متقلب المزاج : يتغير مزاجه فجأة إذ يكون ضاحكًا ويتبدل حاله إلى الحزن، مما يجعل من الصعب على المقربين منه التعامل معه خاصةً إذا لم يوجد انسجام بينهم وبين رجل السرطان. [5]

حساس جدًا : كون رجل السرطان حساس للغاية هذا الأمر يجعله يفسر أعمال الآخرين وأقوالهم بطريقة خاطئة. [5]

منغلق : بالرغم من امتلاك رجل السرطان درجة عالية من الذكاء، إلا أنه لا ينفتح على مشاعر الآخرين ويميل إلى الاختباء عندما يشعر بأن من حوله اكتشف ضعفه. [5]

عدواني : تتأذى مشاعر رجل السرطان بسرعة لأنه حساس ولطيف لكنه يكره المواجهة ولا يتحدث مع من أذاه بشكلٍ مباشر بل يصبح عدواني تجاههم. [5]

متعلق بالماضي : يرتبط رجل السرطان بذكريات مرحلة الطفولة ويركز في أحداث الماضي، لذا يجد نفسه عالقًا في العلاقات العاطفية القديمة. [5]

يتخذ الموقف الدفاعي بسرعة: القلب الرقيق والطبيعة الحساسة لرجل السرطان تجعله يشعر بالضعف والتهديد، مما يجعله في موقف الدفاع ويتخذ أسلوبًا لمهاجمة الآخرين. [5]

رجل برج السرطان يهتم بالقيم التقليدية وتربطه رابطة قوية بالعائلة، وهو أب عظيم ويعطي الأولوية لأسرته، ويوفر لهم مشاعر الدفء والحنان والراحة وهو مستعد للتضحية وترك الخلافات الشخصية للحفاظ على سلام الأسرة، وتراه يحتفظ بألبومات للعائلة وصور الأجداد لعاطفته القوية.، فالأسرة تأتي في المقام الأول لديه. [6]

عندما يحب رجل السرطان امرأة فإنه يفعل أي شيء من أجلها، وإذا أخبرته بأنها لا تهتم به يصاب بالاكتئاب، لذا يجب أن يكون منفتح المشاعر كي يكسب قلوب النساء بسهولة، إذ أنه يمتلك درجة عالية من العاطفة والتقدير تجاه الآخرين، لكنه يحتاج إلى حب شخص يثق به، لذا يجب أن يكون شريكه العاطفي صادقًا معه ولا يترك الأشياء التي يجب الاعتراف بها تتراكم ويجب أن يعترف بها في المراحل الأولى من العلاقة. [7]

يحترم رجل السرطان جميع قواعد العلاقة التي تربطه بالمرأة التي يحبها، وهو مهذب ومميز ويرغب بقضاء الوقت مع من يحب باعتباره شريك مثالي وحساس ولديه قدرة فطرية لتطوير العلاقة مع المرأة التي يحبها. [7]

لا ينسَ رجل السرطان التواريخ المهمة في علاقته، لكنه خجول وانطوائي وعاطفي ومتقلب المزاج ويكون مرحًا في الأوقات التي يكون فيها مسترخيًا. [7]

يلتزم مولود هذا البرج بعلاقته ويتوقع من حبيبته أن تكون مخلصة وتبادله الحب، فهو يرغب أن يجد المرأة التي يتزوجها وينجب منها الأطفال، إذ أنه حنون ويهتم كثيرًا بالأطفال ويولي حياته العائلية الاهتمام الكبير، ويرغب بالحصول على الراحة والأمان في حياته. [7]

المشاعر العاطفية التي يحملها مولود هذا البرج تجعله غيورًا ومتملكًا، إذ لا يحب أن يغازل شريكه في العاطفة رجالًا آخرين، كما أنه رومانسي ويحب قضاء الوقت في المنزل مع زوجته. [7]

رجل السرطان اقتصادي للغاية وجيد في كسب المال، ويحلم بمستقبل مريح. يبذل جهده ويعمل بجد لإنجاز المهام الموكلة إليه ولا يتخلى عنها. يتسم بالجدية في التعامل مع الأمور المالية، وعندما يسأله أحد عن موارده المالية يصبح مترددًا لأنه يشك في الأمور المرتبطة بالاحتيال. ومع ذلك، قد يتمكن بائع من إقناعه بإجراء عمليات شراء واستثمارات عديمة القيمة، مما يوقعه في أخطاء قد تكلفه الكثير. [8]

رجل السرطان في العمل ماهر في جمع المال ويدرس جميع الخيارات قبل أن تتم عملية الشراء ويمكنه مع الوقت أن يصل إلى وضع مالي مريح، وغالبًا ما يوفر المال للأمور الطارئة. [8]

يصنف رجل السرطان بأنه مستشار في مجال التأمين وهو ليس مبذرًا وقد يعمل في الأعمال التي تخص عائلته لأنه متمسك بالعادات والتقاليد، كما أنه يرغب بأن يكون مستقرًا من الناحية المادية كي يبني منزل الزوجية ويوفر لزوجته الشعور بالأمان. [9]

ينجذب رجل السرطان عادة إلى الأشخاص الذين يهتمون به، وهناك أبراج تتفق معه وفي المقابل توجد أبراج لا تتفق معه، وفيما يلي سنتعرف على الأبراج التي تتوافق مع برج السرطان الرجل: [10]

يتفق برج السرطان الرجل بشكلٍ عام في العلاقات الرومانسية والصداقات مع الأبراج المائية، مثل برج العقرب وبرج الحوت.

يتفق برج السرطان الرجل أيضًا مع الأبراج الترابية، التي تضم برج الجدي وبرج الثور وبرج العذراء.

لا يتفق برج السرطان الرجل مع الأبراج النارية، التي تضم برج القوس، وبرج الأسد، وبرج الحمل.

لا يتفق برج السرطان الرجل مع الأبراج الهوائية، التي تتمثل ببرج الدلو وبرج الميزان وبرج الجوزاء.