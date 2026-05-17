نقاط ضعف برج السرطان: الرجل والمرأة والحب

تتعدد نقاط ضعف برج السرطان، التي قد يراها البعض إيجابية في شخصيتهم لكنها تؤثر على نفسيتهم كثيراً، كأن يفضل مولود هذا البرج الآخرين على نفسه ويمنحهم الكثير من الاهتمام الزائد، ومع ذلك لا يبادلونه نفس الاهتمام، بالإضافة للعديد من نقاط الضعف التي سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

تعد معرفة رجل برج السرطان نقاط ضعفه من الأمور التي تساعده في التعرف على ما يجب عليه تغييره، وخلال ما يلي سنتناول أبرز هذه النقاط: [1]

منفعل

قد تسبب الحساسية الزائدة والانفعال في بعض الأحيان إلى العزلة والابتعاد عن العالم الخارجي، لذا يميل رجل برج السرطان إلى أن يكون انطوائياً.

متقلب المزاج

يعاني معظم مواليد برج السرطان إلى تغيير الحالة المزاجية لديهم بسرعة، فقد تراهم يضحكون ثم يشعرون بالحزن بنفس الوقت، مما يجعل من الصعب على الأشخاص القريبين منهم معرفة مزاجهم.

لديه حساسية زائدة

يأخذ معظم مواليد برج السرطان الرجال الأمور بحساسية شديدة، ما يجعلهم يأخذون أيضاً الأمور على محمل شخصي وبالتالي يفسرون كلمات وأفعال من حولهم بشكل خاطئ.

عدواني

قد يكون رجل برج السرطان عدوانياً ويؤذي الآخرين بسهولة عندما يشعر بالظلم، فهو يكره المواجهة ويفضل أن يعبر عن إحباطه ورد الظلم بطريقة مباشرة وبأسلوب عدواني وشرس.

يُفضل الآخرون على نفسه

يهتم رجل برج السرطان بمشاعر من حوله ويحاول إرضاءهم بتقديم الدعم المعنوي والهدايا لهم وينسى نفسه، وغالباً ما لا يتم تقدير جهوده أو إبداء الاهتمام الكافي به، لذلك يصبح مرهقاً ومستنفذاً دون أن يجد المقابل.

عالق في الماضي

يرتبط رجل برج السرطان بطفولته وذكرياته وجذوره العاطفية، ولا يمكنه أن ينسى الماضي بسهولة، وهذا ما قد يجعله يتقدم نحو أهدافه ببطء شديد.

متفانٍ

يُعرف عن رجل برج السرطان بأنه يعرف كيف يوفر الأمان والراحة والأمن للآخرين، لكن لا يعرف الجميع مدى قيمة هذه التضحيات التي يقدمها مولود برج السرطان لهم ولا يردون هذا النوع من الرعاية، وعندها يشعر رجل برج السرطان بأنه يحتاج إلى شخص آخر يحيطه بالاهتمام.

دائم الشعور بالقلق

يصعب على رجل برج السرطان مواجهة تحديات جديدة وغالباً ما يحاول أن يعيش بأجواء يسودها السلام، وفي بعض الأحيان قد يأخذ أشياء أكثر مما يمكنه التعامل معها فقط حتى لا يقال عنه مقصراً، لكن وجود الكثير من الأشياء على عاتقه يمكن أن يربكه.

قد تؤدي كثرة الأعمال عند رجل برج السرطان إلى الإفراط في التفكير، مما يزيد من قلقه. كما يمكن أن تسبب له التوتر. وبالتالي فإن أخذ قسط من الراحة عند الحاجة يمكن أن يساعده في التعامل مع قلقه.

يشعر بالنقص

يغلب على مولود برج السرطان شعور عدم الرضى بالنفس أو عدم الثقة بالنفس، وهو لا يسعى إلى تحسين واقعه والتقدم نحو أهدافه نتيجة تلك المشاعر، فهو يقف مراوح مكانه ينتظر أن تأتيه الفرص من جهة أو شخص ما.

يشك بالآخرين

يعاني مولود برج السرطان من عدم الثقة بالآخرين، فنجد بأن صداقاته قليلة جداً ولا يسعى إلى تكوين علاقات سواء اجتماعياً أو في العمل، حتى وإن كانت هذه العلاقات مبنية على الفائدة بين الطرفين إلى أنه يفضل أن يعيش وحيداً، لكن هذه النقطة قد تكون مصدر قوة لمولود برج السرطان فهذا الأمر يدفعه لتحقيق أهدافه وأداء مهامه على أكمل وجه.

متردد

عدم ثقته بنفسه وبقدراته يجعل التردد يسيطر عليه عند اتخاذ القرارات المصيرية والجريئة، وقد يشعر بالحيرة كثيراً في اللحظات التي تتطلب منه القيام بخطوة حاسمة.

امرأة برج السرطان لديها بعض نقاط ضعف التي سنذكرها خلال ما يلي: [2]

عنيدة ومتشبثة برأيها: تميل امرأة برج السرطان إلى التمسك بآرائها والوصول إلى أهدافها مهما واجهت من صعوبات حتى وإن احتاج الأمر أن تكذب.

قد تفعل امرأة برج السرطان ما يمكنها فعله حتى تمنع الشريك من مغادرة حياتها، إن لديها خوفاً شديداً من الهجر، وأن تعيش الحياة بمفردها.

انطوائية: لديها مشكلة التعلق في الماضي وعدم النسيان فهي شخصية حساسة للغاية، والمعاناة التي عاشتها في الماضي تترك ندبة في قلبها، وتتذكر دائماً الألم لذلك فإنها ترغب في أن تعيش هذه اللحظات بمفردها وتعيش بعزلة.

متقلبة المزاج: حساسية امرأة برج السرطان الزائدة تجعلها تعمل بجد، وذلك لتأمين درع قوي ومتين لا يمكن اختراقه ولأجل حماية نفسها وعدم انتقادها، لكن إن لم يتم تقدير جهودها فإنه تشعر بالأذى وينقلب مزاجها وتتصرف بسلوك سلبي.

تبالغ في بعض الأحيان: تريد امرأة برج السرطان أن تفعل كل شيء لإبقاء من حولها مهتمين بها، حيث تريد أن تترك انطباعاً رائعاً، لذلك فإنها أحياناً تبالغ في فعل أشياء معينة لتحتفظ بمن حولها.

تتعدد نقاط ضعف برج السرطان في الحب وفيما يلي سنذكر أبرزها: [3]

يملكون الضغينة: يتمتع مواليد برج السرطان بشخصية لطيفة عند التعامل مع الآخرين، إلا أنه يجب الحذر جيداً عند التعامل مع أصحاب هذا البرج فباطنهم يختلف عن الظاهر.

عدم الثقة بالآخرين: يتميز معظم مواليد برج السطان بشخصيتهم العاطفية والمزاجية عندما يحصلون على التحفيز، إلا أنه يصعب عليهم الوثوق بمن حولهم يكونون حذرين جداً عند التعامل مع شخص، وقد تشعر بالتشاؤم وتنسحب عندما لا تشعر بالرضا.

مفرطون في التعبير عن أنفسهم: تعتبر العلاقات العاطفية مهمة جداً لمواليد برج السرطان، وإن خاض أصحاب هذا البرج علاقة عاطفية فإنهم يقدمون الاهتمام الكبير للشريك ويتوقعون بأن الشريك سوف يفهم هذا الاهتمام ويُقدره ويكون مبتهجاً، لكن قد يجدون صعوبة في إيجاد مثل هذا الشخص. [4]

وفي ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على أبرز نقاط ضعف برج السرطان الرجل والمرأة وفي الحب، فقد تسيطر هذه النقاط على معظم مواليد هذا البرج ويمكنهم استغلال معرفتها وتحويلها إلى نقاط إيجابية من خلال تحسين تصرفاتهم وسلوكهم.

