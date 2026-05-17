هناك العديد من الصفات الجيدة والسيئة التي تغلب على طباع مواليد برج السرطان في الحب سواء عند الرجل أو المرأة، ومن خلال معرفة هذه الصفات يمكن التعرف على كيفية التعامل مع مواليد هذا البرج، وسنقدم خلال هذا التقرير سلوك وتصرفات برج السرطان والحب للرجل والمرأة.

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية والحب، فإن رجل برج السرطان يتميز بالعديد من الصفات، ومن أبرزها نذكر الآتي:

يحب السيطرة على شريكته، فإنه يسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، ويكون المسيطر فيما يخص العلاقات العاطفية، لذلك يرغب بالارتباط بامرأة تتبع كل أوامره.

يفعل كل ما بوسعه حتى يحمي الطرف الآخر من المخاطر.

يميل إلى العناية بشريكته حتى تشعر بالأمان نحوه، فهو بهذه الطريقة يجذبها إليه.

يسعى إلى عيش قصة عاطفية طويلة الأمد، لذلك يفضل الارتباط بالمرأة الصبورة.

يسعى رجل برج السرطان الارتباط بامرأة مُستقلة وقوية وعقلانية وذكية ولديها حياتها الخاصة.

يبحث عن امرأة تشجعه وتدعمه وتملك مستوى ذكائه، وتقدر عقله وطريقة تفكيره.

يفضل الارتباط بامرأة مرحة تمنحه أجواء ممتعة وتجعله يضحك.

يرغب بالارتباط بشريكة تعتني به، ويجدها دائماً بجانبه عندما يحتاج إلى تواجدها وتستمع إليه، دون أن تتذمر.

يفضل أن يرتبط بامرأة تطلب منه المساعدة عندما تقوم ببعض الأمور، فهو ينجذب إلى الأنثى التي تعتمد عليه، حتى لو لم تكن بحاجة إلى شخص يساعدها.

يجب على المرأة التي تريد الارتباط برجل برج السرطان أن تبادله نفس المشاعر، فهو مستعد لأن يفعل كل ما بوسعه حتى يُسعد شريكته ويجذبها، وإن لم يجد الاهتمام الكافي، فإنه يصاب بالاكتئاب.

يتوقع رجل برج السرطان أن تتعامل معه شريكته بصدق وصراحة، فهو يمتلك هذه الصفات، ولا يمكنه أن يقبل المجاملات.

يحاول رجل برج السرطان أن يكتم غضبه ومشاعره السلبية داخله، فهو يتجنب حدوث صراعات ونزاعات مع شريكته، لذلك يجب على الشريكة أن تحاول أن تساعده في التعبير عن غضبه بطريقة دبلوماسية.

يرغب رجل برج السرطان أن يدخل في علاقة عاطفية يشعر فيها بالأمان، لذلك يضع بعض القوانين في العلاقة، ويريد من شريكته أن تسير عليها.

يصعب على رجل برج السرطان أن يُظهر مشاعره بسهولة إلا أنه بطبيعته الرقيقة يجذب النساء إليه، ويجب على شريكته أن تشجعه على الإفصاح عن مشاعره تجاهها.

ينجذب رجل برج السرطان إلى المرأة التي تقدم له الاهتمام الكبير والمحبة.

ينجذب إلى المرأة التي تُقدر الحياة العائلية، وتلتزم في العلاقة، وتسعى إلى الاستقرار، فهو يكره أن يخوض علاقات عابرة.

يرغب الارتباط بامرأة رومانسية وحساسة، وتُقدر مشاعره ورومانسيته وحساسيته.

يصعب على شريكة رجل برج السرطان أن تكتشف شخصيته الحقيقية بسهولة إذ يغلب عليه الخجل، ويجد صعوبة في التعبير عن مشاعره وعواطفه.

عندما يرتبط رجل برج السرطان بامرأة، فإنه يكون غيوراً جداً عليها، ويرفض أن تتعامل مع رجال آخرين غيره حتى وإن كانت علاقة عمل.

يعرف عن رجل برج السرطان بأنه متقلب المزاج وخاصة فيما يخص العلاقات، فقد نجده في بعض الأحيان متحمساً، ثم يتغير مزاجه ويصبح هادئاً. [1]

يحتاج الرجل الذي يريد جذب امرأة برج السرطان إلى معرفة بعض الأمور لكسب ثقتها، نذكر منها الآتي:

تفضل الارتباط برجل يقدم لها الدعم ويساندها.

تحتاج إلى رجل يشعرها بالراحة فهي بطبيعتها خجولة جداً وخاصة في بداية العلاقة، وتحتاج إلى بعض الوقت حتى يقل توترها.

تفضل الرجل الذي يثق باختياراتها، ويقدّر شخصيتها ويجعلها المسؤولة في اختيار النشاطات التي سيفعلانها معاً.

تراعي مشاعر الشريك تمنحه الاهتمام الكبير، وترغب بأن يمنحها نفس الاهتمام.

تحتاج إلى رجل يتقبل أفكارها وآراءها ويفهم تلميحاتها.

قبل أن تبدأ بالعلاقة، فإنها تريد أن تكتشف شخصية شريكها جيداً، وذلك من خلال التعرف عليه كصديق في البداية، وإن شعرت بالأمان نحوه، فإنها تمنحه كل الاهتمام والمحبة.

قد تتصرف بطريقة عنيفة وقاسية إن شعرت بالخداع، أو قام شريكها بأذيتها أو جرحها، وتحتاج لوقت طويل حتى تسامحه، وقد لا تسامحه إطلاقاً، فهي تمتلك شخصية حساسة جداً.

ترغب امرأة برج السرطان بالارتباط برجل رومانسي ومرح، فهي تحب الضحك وخلق أجواء من المرح والعيش بسعادة.

تمتلك أسلوباً مميزاً في التعبير عن مشاعرها تجاه الشريك كما تتوقع منه مثل هذه الأسلوب، حتى يعبر عن مدى حبه لها.

قد يكون صعباً على امرأة برج السرطان الوثوق بالآخرين بسهولة لكن في حال كسب شريكها ثقتها، فإنها ستمنحه الثقة الكاملة.

امرأة برج السرطان حنونة ورقيقة وبهذه الصفات تتعامل مع الشريك.

ترغب امرأة برج السرطان الارتباط برجل يفهمها ويسعى إلى العيش بعلاقة سعيدة. [2]

تعرفنا خلال هذا التقرير على برج السرطان والحب للرجل والمرأة، ما يميز مواليد هذا البرج أنهم يقدسون العلاقات العاطفية، ويهتمون بالشريك بدرجة كبيرة، فإن قدم لهم الشريك ما يتوقعونه، فإن العلاقة ستكون طويلة ويعيش الطرفان علاقة مستقرة.