وزير التعليم العالى: زيادة دخول رواتب أعضاء هيئة التدريس ليس سهلاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 12:30 صباحاً - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، أن ملف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تحت نظرنا وموضوع هام نعمل عليه ولكن هذا الموضوع ليس سهلا ونعمل وفق أطر محددة، بداية من أننا نستهدف تحقيق التحول المطلوب داخل الجامعات ونعمل على ادخال مصادر دخل جديدة داخل الجامعات ، وذلك انعكس على دخول أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبرامج الدولية بالجامعات الحكومية والأهلية ونعمل على تطوير البرامج وزيادة أعداد الطلاب الوافدين والبعد الدولى والافرع الدولية الخارجية والتوسع فى التجارب الموجودة لتحقيق زيادة فى الدخول.

تطوير البنية التحتية التعليمية بالجامعات

وتابع وزير التعليم العالى، أن ذلك ليس على حساب البرامج المجانية ونستهدف تطوير البنية التحتية التعليمية الخاصة بالجامعات سواء البرامج المجانية أو البرامج الخاصة ولتحقيق زيادة الدخول يجب التطوير ونستهدف ذلك بآليات مختلفة ونعمل وفق إطار زمنى يحقق قصة نجاح داخل مجموعة من الجامعات يمكن تكرارها فى جامعات أخرى موضحاً أن مسيرة التطوير تستغرق سنوات وتستكملها إدارة بعد إدارة.