شخصية برج السرطان: صفات الرجل والمرأة وأسرار الحب

تختلف شخصية برج السرطان الرجل عن المرأة ببعض الاختلافات البسيطة، فكل منهما يمتلك صفات معينة تميزه عن غيره من باقي الأبراج الفلكية، وخلال هذا المقال سنتعرف على أبرز السمات التي تؤثر على شخصية كليهما.

يتسم رجل برج السرطان ببعض الصفات التي سنذكر بعضها فيما يلي: [1]

ودود وحذر

رجل برج السرطان حساس بطبيعته، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ليفتح قلبه للآخرين ممن يثق بهم. تلعب الإنسانية دوراً رئيسياً عند رجل السرطان، فهو يحب أن يكون قدوة حسنة، مما يكسبه الكثير من التعاطف.

اجتماعي

غالباً ما يكون رجل برج السرطان اجتماعياً وممتعاً للغاية عندما يكون مزاجه جيداً، لكنه يتعامل مع الآخرين بطريقة ودية، وفي نفس الوقت يكون حذراً، وهو مستمع جيد لكنه يراقب أفعال الآخرين من حوله. لديه دائماً نصائح يقدمها لمن يحتاجها، لكنه يشعر أحياناً بالحيرة عندما يتعلق الأمر بمشاكله الخاصة.

عفوي وحساس

رجل برج السرطان شخصية حساسة مثل الطفل، ويسحب بسرعة إلى قوقعته عندما تظهر المشاكل، ويميل إلى التصرف بحساسية مفرطة وهو دائم القلق الذي غالباً ما يكون دون داعٍ. ولكن إذا احتاج الآخرون إلى مساعدته فهو موجود سريعاً ولديه دائماً أذن مفتوحة.

متشائم

أكثر سمة يتصف بها رجل برج السرطان هي تشاؤمه، إنه لا يصدق أن الأمور تسير بسلاسة، ويبحث عن حجر عثرة، إنه شخص ودود وعاطفي، ويحاول باستمرار تجنب الخطر، ففي المواقف الحساسة يبتعد عن الأشخاص العدوانيين.

متقلب المزاج

يمكن لرجل برج السرطان تغيير مزاجه بسرعة كبيرة، وعندما يصل لهذه المرحلة من تقلب المزاج، فإنه يشعر بحزن مميت، مما يجعل من حوله يشعرون بالانزعاج منه.

مغامر ورومانسي

يحلم رجل برج السرطان الرومانسي بحب كبير، إنه يهتم جداً بشراكة حقيقية، وعادة ما يكون رفيقاً محباً للغاية، إن القرب والألفة مهمان بالنسبة له، وإذا كان رجل برج السرطان في حالة حب حقاً، فإنه يكون مخلصاً بدرجة كبيرة.

تتصف امرأة برج السرطان بعدة صفات، نذكر منها ما يلي: [2]

هادئة

تتسم امرأة برج السرطان بالهدوء، لكنها أحياناً تكون سريعة الغضب وعاطفية، إن التغييرات في الحالة المزاجية ليست شيئاً غير عادي بالنسبة لها.

حساسة ومزاجية

تمتلك امرأة برج السرطان جانباً طفولياً في شخصيتها، وتفقد السيطرة إن شعرت بالانزعاج، وتتغير حالتها المزاجية، وتتصرف مثل الطفلة، وتحتاج لمن يحتضنها في هذا الوقت، حتى تشعر بالسلام الداخلي.

لطيفة وخجولة

كونها تحترم الآخرين وتتعامل معهم بلطف، فإن امرأة برج السرطان ترغب في أن يتم التعامل معها بالمثل، ويصعب إرضاؤها إن شعرت بأنها جُرحت ويصعب على من وجه لها فعلاً أو كلاماً جارحاً أن ينال ثقتها مرة أخرى.

ينشط مولود برج السرطان في العمل في المجال الاجتماعي، وقد يتجاهل أحياناً احتياجاته الخاصة، ويسعى دائماً لتحقيق النجاح، لكنه يعتقد في بعض الأحيان أن النجاح ليس ضرورياً تماماً لسعادته. [3]

عندما تسير الأعمال على أكمل وجه، فإن برج السرطان يعمل بشكل رائع، وهذا ما يجعله يتمتع بشعبية كبيرة، يحرص برج السرطان على الحفاظ على أمواله، ولكن ليس إلى حد مفرط. لذلك فهو يريد أن يفعل شيئاً جيداً ليكافئ نفسه بين الحين والآخر.

يتمتع برج السرطان بالكثير من الإبداع والذكاء، وهذا ما يجعله ناجحاً للغاية في الحياة المهنية بشرط ألا يسمح لأزماته الخاصة بإلهائه عن حياته المهنية.

برج السرطان يحب المال، ونظراً لطبيعته الودية، فإنه غالباً ما يتم الاستهانة به كمنافس، وبفضل ذكائه وموهبته في التعامل بشكل جيد مع زملائه، فإن أنسب وظيفة له تكون في قطاع الرعاية الصحية، سواء العمل في التمريض أو طبيب أو أخصائي نفسية.

كما أنه أيضاً مناسب ليعمل في المدارس ورياض الأطفال، ويمكن أن يعمل كطاهٍ أو ذواق في صناعة الطعام فهو من أشد المعجبين بالطعام الجيد.

يحتاج مولود برج السرطان في الحب والعلاقات الرومانسية إلى الأمان والشعور بالطمأنينة، إنه رومانسي للغاية وعاطفي ومخلص، ويبحث عن علاقات مستقرة. [4]

إن أكثر ما يتمناه مولود برج السرطان هو تكوين عائلة، فإن كانت الأم من برج السرطان، فإنها قد تتخلى عن حياتها المهنية لتكرس نفسها لتربية الأطفال، وإن كان الأب من برج السرطان، فإنه يمكنه فهم المرأة جيداً، ويصبح صديقها وشريكها.

غالباً ما يكون مولود برج السرطان الرجل أو الأنثى شاعريين ورفقاء حنونين وعاطفيين ومخلصين، وهم من القلائل الذين لا زالوا يؤمنون بالحب العظيم الذي لا يموت والرومانسية، لكنهم في نفس الوقت يميلون إلى التشاؤم إذا لم يمنحهم الشريك العاطفة المتوقعة.

تعرفنا خلال هذا المقال على أبرز السمات في شخصية برج السرطان، وهو من أكثر الأبراج المعروفة بالرومانسية والإخلاص وطيبة القلب، إلا أن تقلب حالتهم المزاجية قد تسبب لهم الكثير من المشكلات.

