محمد عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد أبيه نشر الفنان المصري محمد إمام فيديو لوالده الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده الـ86 الذي يوافق 17 مايو من إقرأ المزيد

نشر الفنان المصري محمد إمام فيديو لوالده "الزعيم" عادل إمام، احتفالاً بعيد ميلاده الـ86 الذي يوافق 17 مايو من كل عام.

فيما أرفق الفيديو، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" والمعد بالذكاء الاصطناعي، بتعليق "أنجح فنان في التاريخ".

يذكر أن عادل إمام ولد في 17 مايو 1940. واستهل مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما.

ثم تحول تدريجياً إلى أحد أبرز نجوم الفن العربي وأكثرهم تأثيراً. حيث جسد المواطن المصري البسيط بتناقضاته وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا الساخرة والدراما.

ورغم غيابه عن الشاشة، إلا أن حضوره يستمر بقوة في الشارع العربي. إذ تشكل مشاهده وإفيهاته جزءاً من الحياة اليومية للملايين.