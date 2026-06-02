برج سيث الفرعوني ( أو سِت) أحد الأبراج الفرعونية الاثني عشر، تعتبر الأبراج الفرعونية أو المصرية أقدم تقويم للأبراج الفلكية عبر التاريخ، فقد اهتم المصريين القدامى بعلم الفلك عموماً، ووضعوا أبراجاً خاصة بهم، فما هي صفات برج سيث الفرعوني ومع أي الأبراج الأخرى يتوافق مواليده؟

برج سيث الفرعوني (Seth) هو البرج العاشر في مجموعة الأبراج الفرعونية، حيض يضم مواليد الفترات من 28 مايو إلى 18 يونيو، ومواليد من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وهذه هي إجابة سؤال كيف أعرف برجي الفرعوني؟

سِت أو سيث هو إله الحرب والأعاصير والصحارى عند القدماء المصرين يصور على هيئة إنسان برأس خنزير. [1] [2]

يتمتع مواليد هذه الفترات وهم أصحاب برج سيث الفرعوني بعدة صفات تميزهم عن غيرهم، كما أن لهذا البرج ما يقابله في الأبراج الغربية وهو برج الجوزاء، وبالنسبة للكوكب فهو كوكب المريخ. [1] [2]

يؤكد علماء الفلك الفرعوني أن الفراعنة قاموا بتقسيم العام إلى اثني عشر برجاً فلكياً، لكل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش تدل على مواصفاته، وفيما يلي يقدم الأبراج الفرعونية وخصائصها، وعليه فإن صفات مواليد برج سيث الفرعوني يمكن أن نشملها بما يلي:

هو شخص ساعي إلى الكمال، وساعي نحو القمة ويكره الوضاعة.

شخص متعدد المواهب، وغالباً ما نلاحظ بأنه شخص شغوف.

يملك مولود برج سيث عقلية منتصرة وفائزة.

ينجذب إلى التحديات، ويسعى لاقتناص جميع الفرص المتاحة للوصول للقمة.

شخص واقعي يؤمن بالوقت الحاضر ولا يلتفت كثيراً إلى الماضي .

يتميز مواليد برج سيث الفرعوني بالذكاء في المعاملة مع الآخرين.

لدى مولود هذا البرج حاسة سادسة قوية.

يعشق مواليد برج سيث الحياة ويحبون أن يعيشوها باستقرار و توازن، كما أنهم يحبون تحليل الأشياء الغامضة.

يفضلون انتهاز الفرص التي تعطي لهم الشعور بالراحة و الاستقرار و المعيشة الأفضل، وهم دائماً يبحثون عن الكمال في أي شيء يتواجدون فيه.

يُلاحظ بأن أشخاص برج سِت أو سيث دائمو السعي للمثالية والكمال، كما أنهم يعرفون كيف يستفيدون من الأخطاء التي يقعون فيها، لذا فهم لا يكررون الخطأ مرة أخرى، فضلًا عن قراراتهم الحاسمة فإذا اتخذوا قراراً لا يعودون إلى الماضي أبداً.

أصحاب برج سيث الفرعوني يبحثون باستمرار عن المغامرة والتحدي، وهذا مرتبط بكونهم ينتهزون أي فرص جديدة تظهر لهم.

مواليد برج سيث الفرعوني أشخاص اجتماعيون جداً، فهم يشعرون بالسعادة بجانب الآخرين، لكن من الصعب التنبؤ بردود أفعالهم في وقت الغضب.

الحيوان المفضل لمولود هذا البرج هو حيوان "سيث" الأسطوري.

يتوافق مواليد برج سيث الفرعوني مع كل من مواليد برج حابي وبرج جب الفرعوني. [1]

والجدير بالذكر أن المعلومات حول التوافق بين الأبراج لها شعبية وأهمية واسعة بين متابعي الأبراج الفلكية عموماً، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لابد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج سيث الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة بالفعل، وهو ما نلاحظه في معظم الأبراج الفرعونية بالرغم من وجود توزيع لمواليد كل برج على أكثر من فترة زمنية.