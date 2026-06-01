مجاناً على المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 02:17 مساءً - يخوض منتخب تونس مواجهة ودية قوية أمام منتخب النمسا على ملعب إرنست هابل ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخبين قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2026.

وتسعى تونس للاستفادة من الاحتكاك بمنتخب أوروبي قوي من أجل الوقوف على الجاهزية الفنية للعناصر الأساسية خاصة أن نسور قرطاج يستعدون لخوض منافسات المونديال وسط طموحات بتقديم مستويات مميزة في البطولة.

موعد مباراة تونس والنمسا الودية

تقام مباراة تونس والنمسا اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 على ملعب إرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا ضمن سلسلة المباريات الودية الدولية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت تونس والعاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا

تنقل شبكة beIN Sports مباراة تونس والنمسا بشكل مباشر للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن تغطيتها للمباريات الدولية الودية، ويمكن متابعة اللقاء عبر منصات الشبكة المختلفة التي توفر تغطية مباشرة للمواجهة، إلى جانب استوديو تحليلي يتناول أبرز الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.