مباحثات مصرية تركية لزيادة الاستثمارات والتعاون في التعدين والطاقة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا في مجالات التعدين والبترول والغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية.

وتناولت المباحثات، التي حضرها السفير حسام الدين رضا سفير مصر لدى أذربيجان وعدد من مسؤولي الجانبين، استكمالاً للمباحثات التي جرت بين الوزيرين في إسطنبول خلال أبريل الماضي، فرص الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية وإحداث نقلة نوعية في التعاون بقطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة والقطاع الخاص في البلدين.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، وبحثا فرص توسيع الاستثمارات التركية في القطاع، خاصة في ضوء بدء شركة OZ Mining التركية دراسة فرص التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يدعم خطط التطوير وزيادة الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للموارد الطبيعية.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، والبناء على ما تمتلكه مصر وتركيا من مقومات استراتيجية وبنية تحتية وموقع جغرافي متميز، بما يسهم في دعم جهود أمن الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى نظيره التركي وشركات التعدين التركية للمشاركة في النسخة الاستثنائية الموسعة من منتدى مصر للتعدين، المقرر عقده في سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع التعدين المصري.

وضم الوفد المصري المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ويوسف مروان، مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

