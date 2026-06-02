أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك الجزائرية تخفضه

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:07 صباحاً - – قال متعاملون اليوم الإثنين إن شركة أرامكو السعودية رفعت أسعار ​البيع الرسمية لغاز البترول المسال في ‌يونيو بما يتراوح من واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة، في حين خفضتها شركة ​سوناطراك الجزائرية بما يتراوح من 18 ​بالمئة إلى 31 بالمئة بسبب ارتفاع ⁠المعروض في سوق البحر المتوسط.

وزادت أسعار ​البيع الرسمية لشركة أرامكو السعودية ليونيو ​عشرة دولارات لطن البروبان لتصبح 760 دولارا للطن وبواقع 20 دولارا لطن البوتان لتصبح 820 ​دولار للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز ​البترول المسال لهما درجات غليان مختلفة. ويستخدم غاز البترول ‌المسال ⁠في الأساس وقودا للسيارات وللتدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وخفضت سوناطراك أسعارها الرسمية ليونيو 125 دولارا لطن البروبان لتصل ​إلى 575 ​دولارا، وبمقدار ⁠270 دولارا لطن البوتان لتصل إلى 610 دولارا.

وتستخدم أسعار البيع ​الرسمية لأرامكو مرجعا للعقود الخاصة ​بتوريد ⁠غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتستخدم أسعار البيع ⁠الرسمية ​لسوناطراك معايير مرجعية لمنطقة ​البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.

