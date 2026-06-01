الجامعة العربية تدين العدوان الاسرائيلي على لبنان

الجامعة العربية تدين العدوان الاسرائيلي على لبناندانت جامعة الدول العربية، الأحد، ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي على لبنان"، قائلة إن إسرائيل تواصل "تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني وتستهدف المدنيين وتهجرهم".

جاء ذلك في بيان رسمي، اعتبر أن ما تمارسه إسرائيل "انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري "للعدوان الإسرائيلي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة"، وعلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته و"إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701".

والقرار المقصود هو الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع في أغسطس/آب 2006 والذي ينهي العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وبموجبه تُقام منطقة عازلة خالية من السلاح والمسلحين باستثناء الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" الأممية، بجانب انسحاب القوات الإسرائيلية.

وتتصاعد الضربات بين الاحتلال الإسرائيل وحزب الله خلال الأيام الأخيرة، رغم الإشارات إلى قرب التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على وقف الحرب.

وأعلن الحتلال الإسرائيلي، الأحد، السيطرة على قلعة الشقيف (بوفور) التاريخية في جنوب لبنان، في إطار توسيع عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وجاءت السيطرة على القلعة، الواقعة قرب مدينة النبطية وعلى بعد نحو 14.5 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية، بعد أيام من المعارك العنيفة في المنطقة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد أفادت، السبت، بتنفيذ غارات جوية إسرائيلية و"قصف عنيف" في محيط القلعة، فيما أعلن حزب الله أنه دمّر دبابة إسرائيلية قرب الموقع.

وتصف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) القلعة بأنها "واحدة من أفضل نماذج القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى حفظًا في الشرق الأدنى"

