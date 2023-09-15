نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات توضح كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لتوفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين أيضًا، حيث يُمكنك الاستعلام عن أحد الخدمات التي تُقدمها المؤسسة بكل سهولة ويُسر.

وتجدر الإشارة إلى نظام التأمينات يُطبق فقط على السعوديين ولكن يُطبق على الغير سعوديين من المقيمين فرع الأخطار المهنية فقط في حالة تعرضه لإصابة خلال العمل.

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين

ولكي تتمكن من الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين لا بد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

1-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

2-انقر على خانة تسجيل الدخول ثم اختر خدمات الأفراد ثم اختر تأميناتي.

3-اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

4-انقر على خانة التحقق من الاشتراك وستظهر لك كافة التفاصيل.



كيفية تسجيل مشترك غير سعودي

يُمكن للشخص الغير سعودي التسجيل في التأمينات بشكل إلكتروني بواسطة صاحب العمل وذلك من خلال اتباع الآتي:



1-انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بمؤسسة التأمينات.

2-سجل دخول لحساب المنشأة من خلال تأميناتي أعمال.

3-حدد منشأة العمل ثم انقر على المشتركين ثم اختر تسجيل مشترك وحدد الفئة.

4-استكمل باقي البيانات ثم انقر على تقديم الطلب.



نبذه عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.

وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.

وتهتم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.