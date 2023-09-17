"البطولة الدولية الودية للسيدات" لكرة القدم تعقد مؤتمرًا صحفيًا بالطائف

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أحمد جودة - القاهرة - عُقدَ اليوم المؤتمر الصحفي "للبطولة الدولية الودية للسيدات" في محافظة الطائف التي تنطلق غدًا على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتستمر حتى الـ 30 من سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات وُزعت على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، وباكستان، وماليزيا، فيم ضمت الثانية منتخبات لبنان، ولاوس، وبوتان.

وأكد مدربو المنتخبات خلال المؤتمر الصحفي أهمية البطولة التي تساعد على تطوير كرة القدم النسائية، وتخلق التنافس بين اللاعبين، مقدمين شكرهم للاتحاد السعودي لتنظيم واستضافة مثل هذه البطولات التي تعد الأولى من نوعها للمنتخبات العربية والآسيوية، مشيرين إلى أهمية استمرار وتطوير البطولة في مواعيد سنوية، واتخاذ خطوات كبيرة من الاتحادات المحلية، لاستثمار الشغف الجماهيري للعبة كرة القدم النسائية، مبدين استعدادهم الجيد للمشاركة وخوض المنافسات من خلال تواجد لاعبات الخبرة ودمج العناصر الشابة والجديدة.

وشدد المدربون على أهمية الفوز والمنافسة بالنسبة لهم ولمنتخباتهم، مبدين رغبتهم بتحقيق لقب البطولة، من خلال اللعب بشكل جيد ليتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية، خصوصًا أن جميع من في البطولة لديهم روح الحماس والتنافس.