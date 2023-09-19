نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى عبر برنامج التأهيل والاحلال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة رجال / نساء عبر برنامج التأهيل والإحلال لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل 17،500 ريال.
الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):
– عامل تثبيت أنابيب.
– فني أجهزة راديو.
– مهندس شبكات أول.
– مدير مشروع (راتب 17،500 ريال).
– مشرف تشجير (راتب 7،500 ريال).
– منقذة (راتب 6،750 ريال).
– موظف استقبال.
– مُحلل طلبات خدمة.
– فني كهربائي.
– كاتب استلام وتسليم.
– فني دهان.
أماكن العمل:
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتقنية لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
المؤهلات المستهدفة:
- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
- مهندس ميداني اول - Senior Field Engineer.
- مشغل معدات.
- مراقب عمال.
- مشغل معدات.
- محاسب.
- مراقب عمال.
- مشغل معدات ثقيلة.
- موظف مشتريات.
- كهربائي الفولطية المتوسطة.
- سائق سيارة مكافحة حشرات.
وظائف الهيئة الملكية:
- مدير برنامج الخدمات الصحية.
- أخصائي تطوير الأعمال.
- أخصائي مراجعة التكاليف.
- أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.
- أمين مستودع.
- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
- رئيس قسم السلامة.
رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
- مدير إدارة المباني.
- مدير إدارة الطرق.
- مدير إدارة النقل والمعدات.
- رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
- رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.
- رئيس قسم التصاريح والانظمة البيئية.
- رئيس قسم استمرارية الاعمال.
- مدير الإدارة الهندسية.
- رئيس قسم الهندسة القيمية.
- رئيس قسم سلامة الإنشاءات.
- رئيس قسم الانشاءات الصناعية.
- رئيس قسم صحة البيئة.
- رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
- مدير إدارة المرافق العامة.
- رئيس قسم النقل.
- رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.
- رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.
- رئيس قسم العلاقات الحكومية.