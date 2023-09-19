نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للموانئ تعلن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للموانئ توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مختلف المجالات الوظيفية للعمل في الرياض، جدة.

الوظائف:

– أخصائي أول مناطق لوجستية.

– مدير إدارة التميز التشغيلية.

– مدير تطوير الخدمات في الموانئ.

– مدير إدارة التراخيص البحرية.

– مدير قسم الفعاليات والمعارض.

– أخصائي خدمة عملاء.

– أخصائي أول مراجعة داخلية.

– مدير قسم تسويق البحوث التسويقية.

– مراقب موانئ.

– مدير تنفيذي للدراسات وتطوير العقود.

– مدير قسم تحليل البيانات.

– خبير أول مراجعة داخلية.

الشروط العامة:

1- سعودي الجنسية.

2- اطلع على متطلبات الوظيفة والتأكد من توفر متطلباتها وارفاق ما يوضح ذلك.

3- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة مع أهمية التأكيد على تعبئة جميع الحقول في طلب التقديم الخاص بك.

4- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة المعلومات في السيرة الذاتية.

5- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد إلكتروني بتحديث الحالة.

6- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة للمؤهلات.

المزايا الوظيفية:

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– علاوة سنوية تنافسية.

– تأمين طبي شامل الوالدين.

– بدل تعليم أبناء.



تعلن الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغر رجال نساء لحملة البكالوريوس فأعلي، للعمل بالهيئة وفق المسميات الوظيفية التالية:

وظائف الهيئة العامة للموانئ

1- خبير إدارة التغيير لكفاءة الانفاق.

2- محاسب ضرائب.

3- مهندس إلكترونيات.

4- مدير قسم البضائع الخطرة.

5- اخصائي استراتيجي.

6- تفتيش بحري.

7- أخصائي أول تشريعات.

8- أخصائي أول حوكمة.

9- أخصائي أول تخطيط الأملاك.

10- خبير أول مراجعة داخلية.

11- مهندس معماري.

12- مهندس مدني.

13- مدير قسم متابعة الالتزامات التعاقدية.

14- مدير إدارة الاداء المؤسسي.

15- محلل التقارير والأنظمة.

16- اخصائي أول ذكاء استراتيجي ودراسات.

17- مدير إدارة التراخيص اللوجستية.

18- مدير إدارة الدراسات وابحاث السوق.

19- اخصائي ضبط ومتابعة الجودة.

20- مدير قسم إدارة الثغرات واختبار الاختراق.

21- اخصائي أول الشراكات الاستراتيجية.

22- مهندس التزام.

23- مهندس شبكات وحاسب آلي.

24- مشرف صحة وسلامة.

25- مدير إدارة الأداء المؤسسي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل علي شهادة البكالوريوس فأعلى.

3- اطلع على متطلبات الوظيفة والتأكد من توفر متطلباتها وارفاق ما يوضح ذلك.

4- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة مع أهمية التأكيد على تعبئة جميع الحقول في طلب التقديم الخاص بك.

5- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة المعلومات في السيرة الذاتية.

6- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد إلكتروني بتحديث الحالة.

7- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة للمؤهلات.

المزايا:

1- بدل نقل.

2- بدل سكن.

3- علاوة سنوية تنافسية.

4- تأمين طبي شامل الوالدين.

5- بدل تعليم أبناء.

نبذه عن الهيئة:

–تعتبر الهيئة العامة للموانئ وكالة حكومية تشرف على الموانئ السعودية. تأسست في العام 1976 كوكالة مستقلة، حيث كانت تعمل على تنظيم عمليات الموانئ. ومع مرور الوقت انتقلت إلى التشغيل الفعلي حيث قامت الدولة على عمل عقود مع شركات تعمل على تشغيل الموانئ. حسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تحتل المملكة المرتبة الـ40 في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ متقدمة أربع نقاط عن السنة السابقة.