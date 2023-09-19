نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تشارك في ملتقى "ادرس في السعودية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة الملك خالد، في ملتقى "ادرس في السعودية"، والذي نظمته وزارة التعليم في مدينة الرياض، وذلك للتعريف بمنصة "ادرس في السعودية" للطلاب الدوليين.

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجامعة قدمت خلال مشاركتها نبذة عن الفرص التعليمية بالجامعة والخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للطلاب الدوليين، وخطتها وتخصصاتها المتاحة لقبول الطلاب الدوليين والبرامج العلمية، مشيرًا إلى أن جامعة الملك خالد تضم ما يزيد عن 2000 طالب وطالبة من 73 دولة