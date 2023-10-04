نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عن توفر 36 وظيفة (إدارية وتقنية وفنية وقانونية) لحملة الثانوية فأعلى للعمل بالمنطقة الشرقية.

الوظائف:

– أخصائي موارد بشرية.

– منسق مراقبة الوثائق.

– مشغل رافعة.

– مدير تكنولوجيا المعلومات.

– مهندس تصميم.

– محلل أداء البيانات.

– مهندس أول بارجة.

– أخصائي مشتريات أول.

– أخصائي التسويق والاتصالات.

– مسؤول الحفر.

– أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية.

– مهندس معماري أول.

– أخصائي المخزون.

– أخصائي أول الخزانة.

– مدير أداء العمليات.

– مدير تطوير الأعمال.

– فني إلكترونيات أول.

– أخصائي والحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي أمن المعلومات.

– حمال.

– أخصائي أول الامتثال.

– منسق المخزون.

– أخصائي تخطيط موارد المؤسسات.

– مهندس إنشائي ثاني.

– مهندس ميكانيكي ثاني.

– عامل كهربائي.

– أخصائي سياسات وتخطيط الموارد البشرية.

– مساعد محاسب مستحقات الدفع.

– أخصائي مشتريات.

– وغيرها من الوظائف..

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف الرسمية)، توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات - وفقًا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

- وظائف إدارية ومالية وقانونية.

- وظائف تقنية وهندسية وفنية.

- وظائف مساندة وأخرى.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس فما فوق.

الوظائف الشاغرة:

1- مهندس معماري أول.

(Senior Architect، Naval)

2- منسق الشحن والاستلام.

(Shipping & Receiving Coordinator)

3- عامل.

(Floorman)

4- أخصائي الرواتب.

(Payroll Specialist)

5- أخصائي استقطاب المواهب.

(Talent Acquistion)

6- مشغل.

(Radio Operator)

7- مهندس عمليات (ALP).

(Operation Engineer (ALP))

8- مهندس أول E&I.

(Engineer I، E&I)

9- أخصائي المحاماة.

Attorney Specialist)

10- أخصائي الأصول الثابتة.

(Fixed Asset Specialist)

11- كهربائي أول.

(Senior Electrician)

12- عامل حفر (3 وظائف).

(Roustabout)

13- أمين مستودع أول.

(Senior Storekeeper)

14- مشرف صيانة.

(Maintenance Supervisor)

15- مدير فني أول.

(Technical Administrator، I)

16- مهندس ميكانيكي.

(Engineer II، Mechanical)

17- أخصائي العلاقات الطبية والعمل.

(Specialist II ،Medical & Labor Relations)

18- منسق تدريب السلامة.

(Safety Training Coordinator III)

19- مدير التدقيق الداخلي.

(Internal Audit Manager)



نبذة عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولًا من منصات الحفر، و، يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية والرؤية السعودية 2030.