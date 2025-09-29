نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض "Jeddah Construct" بمشاركة خبرات محلية ودولية في قطاع التشييد والبناء في المقال التالي

القاهرة

انطلق في جدة أمس، معرض "Jeddah Construct" بنسخته الثانية في قطاع التشييد والبناء، الذي يستمر ثلاثة أيام في "جدة سوبردوم"، بمشاركة أكثر من 200 عارض وما يزيد على 13،000 متخصص في القطاع من الشراكات وتبادل المعرفة وفرص الأعمال.

ويُعد "Jeddah Construct" أكبر حدث في قطاع الإنشاءات بالمنطقة الغربية، وهو منصة استثنائية تجمع الخبراء والمعنيين بالقطاع من الفرص التجارية وتبادل المعرفة وبناء شبكات العلاقات، واستقطاب صناع القرار المؤثرين، واستعراض أبرز الشركات المصنعة والموردة، ويُمثل حدثًا محوريًا للمشاركين في سوق الإنشاءات سريع النمو في جدة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13،000 زائر من مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب أكثر من 200 عارض دولي ومحلي.

ويعكس المعرض نمو المشاريع في منطقة مكة المكرمة، ويُظهر حجم المشاركة هذا العام مدى الرغبة في التعاون والثقة التي يضعها المعنيون في القطاع بالفرص الواعدة التي تنبثق من المنطقة، واستقطب المعرض هذا العام شركات من أكثر من 20 دولة، من بينها الصين، وإيطاليا، وبولندا، وتايلند وتركيا، ليمنح الزوار فرصة الوصول إلى مزيج متنوع من العارضين المحليين والدوليين.

وإلى جانب المعرض، تقدم جلسات Construct Talks المعتمدة للتطوير المهني المستمر برنامجًا متنوعًا من النقاشات العملية يقودها أكثر من 30 متحدثًا بارزًا، تغطي على مدى ثلاثة أيام محاور أساسية مثل: تسليم وتنفيذ المشاريع، والتنمية المستدامة، والأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية، والقيادة.

وينطلق في نسخة هذا العام "The Architects Club" ليتيح للمشاركين الانضمام إلى مجتمع تعاوني يقود مستقبل المشهد المعماري في المملكة، عبر التواصل مع معماريين ملهمين، وتبادل الأفكار، واستكشاف أبرز الاتجاهات التي تشكل بيئة البناء في السعودية.

وتشكل الاستدامة محورًا رئيسيًا في "Jeddah Construct" هذا العام مع إطلاق EcoTrail، الذي يسلط الضوء على المنتجات والحلول الداعمة للبناء المستدام، ومن أبرز المعروضات: ألواح فولاذية قابلة لإعادة التدوير، وألواح وصول من الألومنيوم، وألواح خشبية البناء تم تطويرها للحد من الهدر وتحسين الكفاءة، وطلاءات نانوية صديقة للبيئة تهدف إلى إطالة عمر المواد والحفاظ على الموارد، وتبرز هذه الحلول كيفية دمج الممارسات المستدامة عبر القطاع لدعم طموحات المملكة في مجال الاستدامة.

وأضافت منطقة Engagement Zone بُعدًا تفاعليًا عبر مجموعة من الأنشطة التي تختبر سرعة ومهارة وإبداع الزوار، ومنها: Match the Sign Challenge، وهو اختبار مدته دقيقة واحدة حول سلامة مواقع البناء، Drill it Challenge لاختبار تركيب البراغي في دقيقة واحدة ضد الزمن، Build to Win Challenge، إذ يتسابق المشاركون في تصميم وبناء أطول برج باستخدام قوالب الفوم مع استيفاء متطلبات المدخل والمخرج عند مستوى الأرض