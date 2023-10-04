نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم ملتقى للجمعيات التعاونية في منطقة الجوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أعمال ملتقى التعاونيات الأول الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل اليوم، بمشاركة متخصصين ومتحدثين من مجلس الجمعيات التعاونية وإدارة الجمعيات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

وشهدت أعمال الملتقى، التي حضرها محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، تقديم أوراق عمل قدمها نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية المهندس خالد الباتع، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة نايل الرويلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض محمد الفاضل، إضافةً إلى عقد جلسات علمية كانت الأولى بعنوان "الحوكمة في الجمعيات الأهلية"، أعقبتها جلسة حوار حول دور الجمعيات التعاونية بمشاركة مجلس الجمعيات التعاونية ومنسوبي الجمعيات ومنتجي التمور.

وطرح الملتقى التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في منطقة الجوف، واستعراض التجارب المميزة بمختلف مناطق المملكة، والحديث عن الميز النسبية داخل منطقة الجوف زراعيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، حيث شكل الملتقى نقطة انطلاقة لتوجهات ورؤى مشتركة بين الجمعيات لخدمة القطاع التعاوني في الجوف