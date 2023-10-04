نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء يدشّن احتفاله باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء بواكاثون "خطوتك حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، السبت المقبل، فعالية توعوية (مشي / واكاثون) بعنوان "خطوتك حياة"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، وذلك في ممشى طريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.

وأوضح مدير المركز الدكتور طلال القوفي، أن المركز يسعى من خلال هذه الفعالية لتعزيز ورفع وعي المجتمع حول التبرع بالأعضاء، وإبراز أهمية برنامج زراعة الأعضاء في إنقاذ مرضى الفشل العضوي، ورفع الجانب الوقائي للتقليل من أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي بالإضافة إلى إبراز الأثر الطبي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي لعمليات زراعة الأعضاء.

ودعا أفراد المجتمع المتواجدين بمدينة الرياض كافة للمشاركة في واكاثون "خطوتك حياة" الذي يصاحبه مجموعة من الفعاليات التوعوية والترفهية وبمشاركة العديد من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة بعمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء