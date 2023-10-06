نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 يتيح الدخول لكافة أجنحته مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 زواره في كافة الأجنحة مجانًا، بما في ذلك جناح الأسلحة والذخائر، خلال فترة إقامته من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم، شمال مدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة لتسهيل تجربة الزوار إلى المعرض، الذي يحرص على التطوير المستمر في أجنحته، لا سيما جناح أسلحة الصيد والذخائر، كأول منصة من نوعها في المملكة، وتوفير أفضل أسلحة الصيد النارية والهوائية، والأسلحة الفردية، حيث تعرض شركات سعودية أحدث إصدارات الأسلحة بعياراتها المختلفة، تمثل أكثر من 75 علامة تجارية عالمية.

ويتيح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي اقتناء الأسلحة بعد تفقدها، من خلال المنصة الإلكترونية لنادي الصقور السعودي، بخطوات ميسرة وسهلة والدفع إلكترونيًا، بعد تجاوز الكشف الطبي في المعرض، وإصدار تصاريح حمل واقتناء الأسلحة.

يشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه للزوار من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً