معهد الإدارة العامة يعلن عن توفر وظائف تعليمية بالمركز الرئيسي والفروع عن طريق التعاقد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للعمل كأعضاء هيئة التدريب (مساعد مدرب / مدرب) للسعوديين بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب المعهد بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- وظائف المدربين (حملة الماجستير):– التخصصات المطلوبة (العلوم المالية، إدارة المخاطر، المالية، الموارد البشرية، الإدارة العامة، المالية العامة، السلوك التنظيمي).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.

– أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معًا.

– ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الماجستير عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).–

أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) عام.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقًا.

2- وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس)

:– التخصصات المطلوبة (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

– أن تكون الدراسة لمرحلة البكالوريوس بالانتظام.

– ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من (3) سنوات.

– ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة البكالوريوس عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جدًا أو أعلى.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (27) عام.

– إجادة اللغة الإنجليزية.– الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة لماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقا.

موعد التقديم:– التقديم مُتاح الآن حيث أنه بدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م.



وفي وقت سابق، أعلن معهد الإدارة العامة في مدينة جدة عن حاجته إلى عدد من الوظائف للخريجين تصل إلى 500 وظيفة وذلك وفقا لما تم نشره من من خلال المعهد في عدد من الصحف الرسمية السعودية اليوم حيث يقدم المعهد وظائف جيدة حيث دائما ما ترغب الشركات العاملة في السوق السعودى في توظيف منتسبي المعهد بسبب السمعة الجيدة للمتدربين فيه وهو ما سوف نعمل على توضيح بشكل تفصيلي من خلال سطورنا التالية.



معهد الإدارة العامة

ومن المتعارف عليه أن البرامج التدريبية التى يقوم معهد الادارة العامة في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج التدريبية التى يرغب الخريجين في الحصول عليها حيث تعمل على تأهيلهم إلى سوق العمل السعودى ولهذا ترغب دائما الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلى في التعاقد مع متدربي المعهد ولهذا تم الإعلان عن حوالى 500 وظيفة جديد لكل خريجى المعهد وذلك بسبب الخبرات والمهارات التى قد اكتسبوها من جراء تدريباتهم بالمعهد مما يجعل خريجي المعهد من الرائدين في مجالاتهم.

ويعتبر المعهد من أعرق معاهد التدريب والتنمية الادارية في كافة أنحاء الوطن العربى حيث تم إنشاء بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 24/ 10 /1380هـ/ 10 /4 /1961م،كما يعتبر من أولى المؤسسات العربية الأكاديمية التي تقوم بتقديم برامج عليا في التدريب على القانون بدول الخليج العربى منذ عام 1971.