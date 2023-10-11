نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النقد الدولي" يتوقع أن تحقق المملكة نموًا قدره 4% في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموًا قدره 4% في عام 2024، وذلك وفقًا لتقريره الذي صدر اليوم حول آفاق الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 % في عام 2024 متعافيًا من نمو متوقع يبلغ 2 % هذا العام.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضًا ومتفاوتًا على الرغم مما أسماه "القوة الملحوظة" للاقتصاد الأمريكي.