أحمد جودة - القاهرة - الفئات المسموح لهم بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة 1446 داخل المملكة.. تعرف على الخطوات

الفئات المسموح لهم بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة 1446 داخل المملكة.. تعرف على الخطوات.. أوضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية والخارجية الفئات المسموح لها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة. تسعى المملكة إلى تقديم العديد من التسهيلات والخدمات للمقيمين على أرضها، ومن بينها إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة وفقًا لشروط محددة.

الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة



أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن الفئات المسموح لها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة وفقًا لبنود وأحكام قانونية موثقة. يجب أن يكون لدى المتقدم تأشيرة سارية، موافقة الكفيل، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة. الفئات المسموح لها تشمل:

- اللاجئين ومن يواجهون الحروب وعدم الاستقرار في دولتهم الأم.

- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

- أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي غير سعودي.

- حاملي التأشيرة المميزة.

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية



يمكن الاستفادة من خدمة تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة التأشيرات.

2. النقر على خيار تسجيل الدخول.

3. إدخال بيانات المقيم مثل الاسم وكلمة المرور في الخانات المخصصة.

4. النقر على قائمة الخدمات ثم اختيار خدمة تحويل الزيارة إلى إقامة.

5. سداد رسوم الخدمة من خلال الدفع الإلكتروني.

6. إرفاق الوثائق المطلوبة للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.

7. النقر على تقديم الطلب والانتظار حتى تتم المراجعة.