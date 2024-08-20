انت الأن تتابع خبر تابع التغيرات لحظة بلحظة .. سعر الذهب اليوم في السعودية 20 أغسطس 2024 تحديث يومي يضعك في قلب السوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية من الأسواق التي تشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، وذلك نظراً لتأثرها بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، ويعتبر الذهب من الأصول المالية الهامة التي يحرص العديد من المواطنين والمستثمرين على متابعتها يوميًا، لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار أو الشراء.

الذهب اليوم في السعودية

الذهب اليوم في السعودية يشهد حركة دائمة في الأسعار، متأثراً بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. يعتبر الذهب أحد أهم الأصول التي يهتم بها المستثمرون والمواطنون على حد سواء، سواء لكونه مخزونًا للقيمة أو لكونه زينة ثمينة. في ظل هذه التغيرات، من الضروري متابعة الأسعار بشكل يومي لضمان اتخاذ قرارات شراء وبيع مدروسة، خصوصاً مع تأثيره على السوق المحلي والاستثمارات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 اغسطس

تشهد أسعار الذهب اليوم في السعودية تغيرات طفيفة، مما يعزز أهمية متابعة الأسعار بشكل يومي بالنسبة للمستثمرين والمهتمين بشراء الذهب، إليكم التفاصيل الحالية لأسعار الذهب حسب العيارات المختلفة:

عيار 24: يقدر سعر الجرام بحوالي 300.66 ريال سعودي، ما يعادل 80.18 دولار أمريكي.

يقدر سعر الجرام بحوالي 300.66 ريال سعودي، ما يعادل 80.18 دولار أمريكي. عيار 22: يأتي بسعر يقارب 275.61 ريال سعودي للجرام، ما يعادل 73.49 دولار أمريكي.

يأتي بسعر يقارب 275.61 ريال سعودي للجرام، ما يعادل 73.49 دولار أمريكي. عيار 21: يُعرض بحوالي 263.08 ريال سعودي للجرام، ما يعادل 70.16 دولار أمريكي.

يُعرض بحوالي 263.08 ريال سعودي للجرام، ما يعادل 70.16 دولار أمريكي. عيار 18: يبلغ سعر الجرام تقريبًا 225.50 ريال سعودي، أي حوالي 60.13 دولار أمريكي.

يبلغ سعر الجرام تقريبًا 225.50 ريال سعودي، أي حوالي 60.13 دولار أمريكي. عيار 14: يصل سعر الجرام إلى نحو 175.38 ريال سعودي، أي ما يقارب 46.77 دولار أمريكي.

يصل سعر الجرام إلى نحو 175.38 ريال سعودي، أي ما يقارب 46.77 دولار أمريكي. عيار 12: يُقدر سعر الجرام بحوالي 150.33 ريال سعودي، أي حوالي 40.09 دولار أمريكي.

يُقدر سعر الجرام بحوالي 150.33 ريال سعودي، أي حوالي 40.09 دولار أمريكي. سعر أوقية الذهب: تصل قيمتها إلى نحو 9,350 ريال سعودي، ما يعادل 2,493 دولار أمريكي.

تصل قيمتها إلى نحو 9,350 ريال سعودي، ما يعادل 2,493 دولار أمريكي. جنيه الذهب: يبلغ سعره حوالي 2,105 ريال سعودي، ما يعادل 561.24 دولار أمريكي.

يبلغ سعره حوالي 2,105 ريال سعودي، ما يعادل 561.24 دولار أمريكي. كيلو الذهب: يصل سعره إلى نحو 300,658 ريال سعودي، أي ما يعادل 80,175 دولار أمريكي.

يعتبر الذهب من الأصول المالية

الأكثر استقرارًا والأكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، وتبقى هذه الأسعار عرضة للتغيير باستمرار، نتيجة للتأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

ارتفاع الذهب العالمي