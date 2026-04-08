امريكي يربك حسابات برشلونة.. تطور مفاجئ للكتلان في صفقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 06:33 مساءً - فجر إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، بركانًا من التصريحات النارية في وجه إدارة برشلونة، ردًا على الأنباء التي تربط النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالانتقال إلى قلعة "كامب نو" في الميركاتو الصيفي المقبل ، وتأتي هذه التصريحات لتشعل الأجواء تمامًا قبل ساعات قليلة من الصدام المرتقب بين الفريقين الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رد صادم لـ "رافا يوستي" يغلق أبواب التفاوض

خلال اجتماع جمع بينه وبين رئيس برشلونة الحالي "المؤقت" رافا يوستي، سُئل سيريزو عن مستقبل "العنكبوت" الأرجنتيني وما إذا كان سيستمر في صفوف الأتلتي، فجاء رده بلهجة قاسية ومثيرة للجدل قائلاً:

"هل يمكنك ضمان بقائك على قيد الحياة حتى نهاية العام؟"

في إشارة واضحة لرفضه التام لمناقشة رحيل اللاعب، قبل أن يتم كلماته بعبارة حاسمة:

"أنا من سيقرر متى يرحل".

خطة برشلونة لخلافة "ليفا" تصطدم بصلابة الأتلتي

تضع إدارة برشلونة جوليان ألفاريز كهدف استراتيجي لخلافة المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الذي بدأ يتقدم في العمر، خاصة في ظل عدم القناعة الكاملة بمستوى فيران توريس. ورغم الأنباء التي تشير إلى رغبة "بطل العالم" في ارتداء قميص البلوجرانا هربًا من غياب الألقاب في أتلتيكو، إلا أن تصريحات سيريزو جاءت لتقطع الطريق "مؤقتًا" على طموحات النادي الكتالوني.

مواجهة الليلة.. ألفاريز تحت مجهر "كامب نو"

تكتسب مباراة الليلة أهمية مضاعفة لألفاريز، الذي سيقود هجوم الروخي بلانكوس على أرض الملعب الذي يحلم باللعب عليه مستقبلاً. وستكون كل الأنظار متجهة صوب النجم الأرجنتيني لمعرفة كيف سيتعامل مع الضغوط الجماهيرية والإدارية، وهل سينجح في هز شباك الفريق الذي يرغب في ضمه، أم أن تصريحات رئيسه ستكون الدافع الأكبر له لإثبات ولائه لشعار مدريد.