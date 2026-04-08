د. هاشم السيد: طرح الشركات الحكومية ليس بيعا بل حوكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 07:10 مساءً - رنا ممدوح _ أكّد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن طرح الشركات الحكومية لا يعد بيعًا، بل حوكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح السيد خلال كلمته بفعالية الاحتفال بقيد 6 شركات حكومية قيدًا مؤقتاً ضمن برنامج الطروحات الحكومية، أن تطبيق الحوكمة داخل الشركات يتطلب تنفيذ مزيد من الشفافية والإفصاح وهي متطلبات القيد بالبورصة.

وذكر، أن الخطوة التالية للقيد المؤقت، تكون تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد القيمة العادلة عن طريق مستشار مالي مستقل مُسجل بالهيئة، ثم إصدار نشرة الطرح.

ونوّه، أنه جاري العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإصدارها خلال أيام.

