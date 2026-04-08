ارتفاع سعر الذهب 120 جنيهًا وعيار 21 يسجل 7250 جنيه مع اتفاق الهدنة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 120 جنيهًا وبنسبة 1.68%، ليسجل عيار 21 مستوى 7250 جنيهًا.

وبلغ سعر عيار 18 خلال تعاملات اليوم مستوى 6215 جنيهًا، وعيار 24 نحو 8285 جنيهًا، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 58 ألف جنيه.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع سعر الأوقية وتراجع الدولار عالميًا على خلفية التهدئة المؤقتة بين أمريكا وإيران لمدة أسبوعين.

عالميًا، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 76 دولارًا لتسجل 4783 دولارًا، بعدما لامست مستوى 4840 دولارًا.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق المحلية أظهرت مرونة واضحة في التعامل مع التطورات الأخيرة، ليرتفع عيار 21 من 7130 جنيهًا إلى 7250 جنيهًا، محققاً مكاسب قوية.

وأشار إلى أن متابعة سعر الدولار أصبحت أولوية لفهم اتجاهات الذهب في مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حذرًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع ضرورة مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي والسياسات النقدية العالمية بشكل مستمر.

وعلى الصعيد العالمي، نوّه بأن أسعار الذهب العالمية شهدت حالة من الارتفاع، نتيجة التحول المفاجئ في المشهد الجيوسياسي، مع وقف إطلاق نار بشكل مؤقت بين أمريكا وإيران.

وأوضح أن هذا التحول أدى إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على حركة الأوقية التي تحركت ضمن نطاق واسع، مع محاولات للاستقرار بعد موجة تقلبات حادة.

وفي انعكاس مباشر لهدنة الحرب، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة انحسار مخاوف اضطراب الإمدادات، خاصة مع اشتراطات إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي المقابل، أوضحت منصة “آي صاغة” أن تأثير الهدنة على الذهب لم يكن بنفس درجة تفاعل أسواق الطاقة، إذ دخل المعدن الأصفر في حالة توازن دقيقة بين عاملين متضادين: تراجع الطلب على الملاذ الآمن من جهة، وضعف الدولار من جهة أخرى، وهو ما حدّ من أي تحركات حادة في الأسعار العالمية.

أما الفضة، فقد تحركت بوتيرة مناسبة، حيث استفادت جزئيًا من تراجع الدولار، لكنها ظلت تحت تأثير طبيعتها كمعدن صناعي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

وترى «آي صاغة» أن تأثير الهدنة الجيوسياسية امتد بشكل غير مباشر إلى السوق المحلية، عبر تأثيره على الدولار، الذي يُعد المحرك الرئيسي لتسعير الذهب في مصر.

فمع تراجع الدولار عالميًا بعد الهدنة، ظهرت موجة إعادة تسعير انعكست على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، وهو ما ساهم في دعم التحركات الأخيرة لأسعار الذهب محليًا.

وعلى نحو آخر، تترقب الأسواق العالمية تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع متابعة أي إشارات تتعلق بمستويات السيولة أو توجهات السياسة النقدية.

وأشارت المنصة إلى أن زيادة السيولة عادةً ما تدعم أسعار الذهب، في مقابل ضغوط محتملة على الدولار، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب حذر لتحديد الاتجاه القادم.

توقعات باستمرار المعدن في التحرك ضمن نطاق عرضي مائل للصعود الحذر على المدى القصير

وتتوقع «آي صاغة» أن يستمر الذهب في التحرك ضمن نطاق عرضي مائل للصعود الحذر على المدى القصير، مدعومًا بارتفاع الأوقية، وتراجع الدولار عالمياً، مع استقرار نسبي في الأوضاع الجيوسياسية.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن التطورات الجيوسياسية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في إيران، إلى جانب التوسع الملحوظ في الإنفاق الدفاعي في أوروبا وأمريكا، تُشير إلى تهيئة بيئة داعمة لصعود أسعار الذهب على المدى المتوسط، مع بقاء مستوى 6000 دولار للأوقية هدفًا محتملًا.

وعلى الرغم من التراجع الذي شهده المعدن الأصفر منذ اندلاع الصراع، فإن هذا الأداء يعكس قيامه بدوره التقليدي كملاذ آمن وأصل عالي السيولة في أوقات الأزمات، سواء بالنسبة للدول أو المستثمرين.

وفي هذا السياق، لجأت بعض الدول، مثل تركيا ودول الخليج، إلى تسييل جزء من احتياطياتها من الذهب لتغطية النفقات، خاصة في حال تعطل صادرات الطاقة، وهو ما يبرز مرونة الذهب كأصل يمكن تحويله إلى سيولة بسرعة.

وأوضح تقرير “مرصد الذهب” أنه رغم التقلبات قصيرة الأجل التي دفعت الأسعار للتراجع الفترة الماضية، فإن استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد يدفع الذهب إلى استئناف مساره الصاعد وتجاوز مستوى 6000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم أسعار المعدن النفيس

ويرى مدير مرصد الذهب أن الذهب لا يزال مدعومًا أساسياً بفضل مشتريات البنوك المركزية القوية وحالة عدم اليقين العالمية.

ووفقا لبيانات صدرت حديثة، تواصل دول بريكس+ تعزيز موقعها في سوق الذهب العالمي، إذ تمتلك حاليًا أكثر من 6000 طن تمثل نحو 17.4% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، مقارنة بـ 11.2% في 2019، مع هيمنة واضحة من روسيا والصين اللتين تستحوذان معًا على نحو 74% من إجمالي احتياطيات التكتل، تليهما الهند.

ويعكس هذا التوسع طلبًا سياديًا قويًا ومتزايدًا على الذهب كأصل استراتيجي، في إطار توجه عالمي لإعادة توزيع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، ما يدعم استقرار الأسعار ويعزز النظرة الصعودية للمعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.

وفي سياق متصل، تنتظر الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس في وقت لاحق من اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الفضة، ارتفع سعر جرام الفضة بنحو 3 جنيهات، ليسجل عيار 999 نحو 135 جنيهًا، وعيار 925 نحو 125 جنيهًا، وعيار 800 نحو 108 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 1000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا من 72 إلى 77 دولارًا.

