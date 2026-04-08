انخفاض حاد الآن في هذه البنوك..سعر الدولار مقابل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 06:33 مساءً - شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم متأثرًا بالتطورات السياسية العالمية بعد إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما انعكس سريعًا على سوق الصرف في مصر، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن ثقة المستثمرين.

أسباب انخفاض الدولار اليوم

جاء تراجع الدولار مدعومًا بعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأمريكية داخل البنوك، كما ساهمت حالة الهدوء النسبي في التوترات الإقليمية في تعزيز استقرار الأسواق ودفع الدولار للتراجع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بعد الانخفاض

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.21 جنيه للشراء منخفضًا بنحو 1.43 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 53.31 جنيه، كما وصل في تحديث آخر إلى 53.25 جنيه للشراء مقابل 53.35 جنيه للبيع ليعكس استمرار التراجع خلال التداولات.

سعر الدولار في بنك مصر بعد الإنخفاض

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 53.25 جنيه للشراء، بتراجع يقدر بنحو 1.39 جنيه في حين سجل سعر البيع 53.35 جنيه، متأثرًا بنفس حركة الانخفاض التي يشهدها السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك القاهرة بعد الانخفاض

أما في بنك القاهرة فقد سجل الدولار نحو 53.16 جنيه للشراء منخفضًا بنحو 1.48 جنيه في حين بلغ سعر البيع 53.26 جنيه ليسجل بذلك أحد أقل المستويات بين البنوك خلال منتصف التعاملات.