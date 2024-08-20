مشاركة مميزة من شركة طيبة الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية في عام الإبل

انت الأن تتابع خبرمشاركة مميزة من شركة طيبة الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية في عام الإبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية بإطلاق فعالية خاصة بترسيخ ثقافة الإبل المتأصلة في أراضي المملكة منذ قديم الزمان، وجاءت فعالية عام الإبل 2024 كمبادرة مهمة تساهم في تأصيل هذا المفهوم للمواطنين والوافدين، وشكلت شركة طيبة الاستثمارية جهوداً عظيمة للمشاركة في هذا الحدث، فابقوا معنا للاطلاع على التفاصيل.

شركة طيبة الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية

تم تأسيس شركة طيبة الاستثمارية منذ عام 1988، وأصبحت شركة رائدة في قطاع الضيافة والعقارات بالمملكة العربية السعودية، ولها باع طويل وسمعة فعالة في إدارة الفنادق وتطوير العقارات والأصول، ولها العديد من المشاريع التي تغطي ما يقرب من 39 منشأة بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمجمعات السكنية ومراكز التجارة، والتي تقع جميعا تحت إشرافها وتعمل على تطويرها بشكل مباشر، كما تقدم الشركة خدماتها لجميع المواطنين على أعلى كفاءة وجودة ومستوى، ومن أمثلة العقارات التي تغطيها الشركة: فنادق العقيق ومكارم ونور من مكارم ومجتمعات دور ومنتجعات IHG وماريوت الدولية وأكور وميلينيوم وهيلتون العالمية.

مشاركة شركة طيبة الاستثمارية في عام الإبل 2024