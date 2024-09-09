أسرار ميركاتو الهلال: مفاجأة خيسوس مع لودي وتحديات تعويض سعود عبد الحميد

انت الأن تتابع خبرأسرار ميركاتو الهلال: مفاجأة خيسوس مع لودي وتحديات تعويض سعود عبد الحميد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خضم التغييرات الكبيرة التي يشهدها نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، تزايدت التساؤلات حول بعض الصفقات الرئيسية وإدارتها. تعكس هذه الفترة تحولات دراماتيكية في سوق الانتقالات، خصوصًا فيما يتعلق باللاعبين البارزين مثل رينان لودي ونيمار، ووسط التقارير المتضاربة، بات من الضروري تسليط الضوء على كواليس هذه الصفقات والتحديات التي تواجه الإدارة الفنية بقيادة المدرب جورجي جيسوس والإدارة التنفيذية.

مفاجأة خيسوس مع لودي وتحديات تعويض سعود عبد الحميد