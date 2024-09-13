انت الأن تتابع خبر موعد نزول الدعم السكني لدفعة سبتمبر 2024 وخطوات الاستعلام عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، موعد نزول الدعم السكني لدفعة شهر سبتمبر 2024، حيث يعد هذا الدعم من أهم مبادرات الدعم التي تقدمها حكومة المملكة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ممن لا يملكون مأوى لهم، حيث يهدف برنامج سكني إلى تمكين شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة من امتلاك سكن وتوفير حلول لمشكلة عدم وجود سكن خاص لتلك الأسر، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، لذا يتم تقديم الدعم الشهري للمستفيدين من البرنامج ممن توفرت فيهم الشروط والضوابط المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة.

موعد نزول الدعم السكني لدفعة شهر سبتمبر 2024

تحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، موعد صرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم، ولا يتم تغيير هذا اليوم إلا في حال تزامنه مع عطلة رسمية في المملكة أو عطلة نهاية الأسبوع، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يوما واحدا للأقرب.

وبناء على ما سبق فإن موعد صرف دفعة شهر سبتمبر الجاري من الدعم السكني تكون في يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني 2024

يمكن للمسجلين الجدد للاستفادة من الدعم السكني، الاستعلام عن حالة الأهلية للحصول على الدعم من خلال بوابة سكني الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع برنامج سكني..

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لحساب المستفيد.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع.

اختر من القائمة الاستعلام عن الدعم السكني.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

اضغط على أيقونة استعلام لعرض تفاصيل الدعم وحالة الأهلية.

شروط الحصول على دعم سكني 1446

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الحصول على دعم سكني، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: