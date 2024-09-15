تركي آل الشيخ يوضح سبب تفاعل السعوديين مع نقل الطائرات ويكشف عن 20 جائزة في موسم الرياض

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رياض - احمد صلاح - في تصريح مثير كشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن السر وراء التفاعل الكبير من قبل السعوديين مع عملية نقل الطائرات من جدة إلى الرياض، والتي أثارت اهتماما واسعا على الرغم من كونها جزءا من التحضيرات لموسم الرياض.

تركي آل الشيخ يوضح سبب تفاعل السعوديين مع نقل الطائرات

كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن السبب وراء تفاعل السعوديين الكبير مع عملية نقل الطائرات من جدة إلى الرياض، والتي أثيرت حولها الكثير من الجدل على الرغم من كونها مجرد قطع حديدية تنقل للمشاركة في موسم الرياض.

سر التفاعل السعودي

في فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس"، أوضح آل الشيخ أن السعوديين لم يتفاعلوا مع الطائرات نفسها، بل مع الشعار الوطني الذي كان موضوعاً عليها. وأضاف أن هذا التفاعل يعكس استعداد السعوديين والروح الوطنية التي ستظهر في اليوم الوطني، مشيراً إلى أن ردود الفعل كانت مذهلة وتعكس الفخر والاعتزاز بالرموز الوطنية.

مواجهة الانتقادات

ردا على الذين يحاولون التقليل من أهمية الحدث، وصف آل الشيخ هؤلاء بالـ"طيور الظلام والفئران" الذين يسعون دائماً للتهجم على إنجازات المملكة. وأكد أن موسم الرياض يمثل قفزة نوعية في الفعاليات، وأن القائمين عليه متمسكون بثقتهم في القيادة والقدرة على تحقيق النجاح.

تأخير الطائرات

وأوضح آل الشيخ أن تأخير وصول الطائرات لبضعة أيام كان بسبب استقبال أهل القرى والمدن التي مرت بها الطائرات، حيث تم استقبالها بالكرم والحفاوة، وتقديم الوجبات والقهوة، فضلاً عن تصوير فرحة الناس بالحدث.

جوائز موسم الرياض