انت الأن تتابع خبر تغييرات جديدة في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم بعض الإستقرار النسبي في تعاملات اليوم مع تغيرات بسيطة في أسعار بعض العملات،ويأتي هذا بعد الارتفاع التاريخي الكبير للعملات بسبب ما يحدث من أوضاع عسكرية على الأراضي السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدي إلى حدوث الكثير من المشكلات الاقتصادية وتفاقم الأزمات.

الوضع الحالي الإقتصادي

في الوقت الحالي هناك استقرار في أسعار العملات،ولكن هناك أزمة حقيقة في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وذلك بسبب التقلبات اليومية في أسعار الصرف وزيادة أسعار السلع والمنتجات مما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين،وهذا يؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية للبلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣٠٧٦.٤٢ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٨٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية