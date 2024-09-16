انت الأن تتابع خبر التقنية الحيوية تعزز من ريادة المملكة في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صرح الدكتور"هشام الجضعي" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية ، مما يعزز من المكانة الرائدة للمملكة في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي ، حيث تولي اهتمامًا خاصة بتصنيع اللقاحات ، والتوطين البيولوجي ، وعلم الجينوم، وتحسين النباتات.
- وفي المؤتمر الدولي السنوي الرابع للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية (SSCP) ، استعرض "الجضعي" الدور الفعال للهيئة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ، عن طريق وضع اللوائح والإرشادات للتقنية الحيوية
وهي:-
- بروتوكولات التجارب السريرية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.
- اتباع معايير التصنيع للمنتجات الحيوية.
- التقييم السريري وتقييم المنتجات الحيوية.
- دعم البحث والتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية.
مراقبة سلامة المنتجات الحيوية بعد البيع.
- كما أوضح أن المنظومة الصحية في المملكة تنظر إلى التقنية الحيوية بشكل شامل للإسهام في تحسين جودة الحياة، سواءً في المنتجات الطبية، أو الأدوية، أو الزراعة والغذاء أو القطاع الصناعي.
- وأشار "الجضعي" إلى أن الهيئة تعمل على قدم وساق من أجل تكييف هيكلها لمواكبة الاستراتيجية الوطنية ، عن طريق إنشاء إدارات جديدة متخصصة في مجالات محددة من التقنية الحيوية في قطاعات الغذاء والدواء ، والأجهزة والمنتجات الطبية ، وأيضًا المختبرات والأبحاث.
- وقد ناشد بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز و تطوير التقنيات الحيوية الجديدة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصحة العامة داخل المملكة ، عن طريق العمل المشترك ، الذي سيمكّن من إنشاء نظام مزدهر للتكنولوجيا الحيوية ، ويساهم في تعزيز الابتكار، ويجذب الاستثمارات العالمية ، ويضع المملكة في مكانة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية.