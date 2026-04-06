وزير الخارجية ونظيره المغربي يوقعان مذكرات تعاون بمجالات الإسكان والصحة والسياحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:30 مساءً - وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عدد من الوثائق تضم مذكرات تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بمصر والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب.

ووقع الطرفان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وفي المجال الصحي والدوائي وفي مجال السياحة.

وكان قد استقبل مساء أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.