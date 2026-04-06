بشرى سارة: حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:29 مساءً - يشهد قطاع الإسكان في مصر حالة من الترقب مع اقتراب طرح جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها التوسعية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 رسميًا خلال أيام

تستعد الجهات المعنية للإعلان الرسمي عن موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتوفير حلول سكنية مستدامة، مع تقديم تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد، تشمل فترات تقسيط طويلة وأسعار فائدة مدعومة، ما يعزز فرص المواطنين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.

طرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

يتضمن الطرح الجديد ما يقرب من 31,680 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، إلى جانب 4,336 وحدة في عدد من المحافظات، ليستهدف بشكل رئيسي فئة محدودي الدخل، مع إتاحة جزء من الوحدات لمتوسطي الدخل وفق ضوابط محددة.

كما يشمل المشروع وحدات ضمن مبادرة "الإسكان الأخضر"، التي تعتمد على تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، وتتنوع أسعار الوحدات بحسب الموقع والمساحة ونوع المشروع، لكنها تظل ضمن الفئة المدعومة التي تراعي البعد الاجتماعي.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 إلكترونيًا

يتم التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بشكل كامل عبر الإنترنت، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب على الموقع الرسمي للصندوق، ثم استكمال استمارة الحجز واختيار الوحدة المناسبة.

وتشمل الخطوات سداد مقدم الحجز، ورفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتائج النهائية.

كما يوفر الصندوق خدمة الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وفي ختام التقرير، يُنصح الراغبون في التقديم بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بشكل مستمر، للاطلاع على أحدث التفاصيل المتعلقة بمواعيد الحجز وشروط التقديم، وضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح لزيادة فرص القبول.