الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي "إيجبتكِ" و"الموقع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:30 مساءً - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:

- استدعاء الممثل القانوني لموقع «إيجبتكِ» لجلسة استماع، بناءً على الشكوى المقدمة من وزارة الزراعة.

- استدعاء الممثل القانوني لموقع «الموقع» لجلسة استماع، بناءً على الشكاوى الواردة من عدد من شركات القطاع العام المملوكة للهيئة العامة المصرية للبترول.

يأتي ذلك في إطار متابعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لالتزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.