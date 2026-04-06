طوارئ في الهلال.. غضب إنزاجي يشتعل ويتخذ قرارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:29 مساءً - عقد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بناظي الهلال السعودي ،اجتماعًا حاسمًا مع لاعبيه عصر اليوم الإثنين، في محاولة لإعادة تصحيح المسار بعد التراجع الملحوظ في النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

أزمة في الهلال.. إنزاجي يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

جاء هذا التحرك في ظل حالة من عدم الرضا داخل الجهاز الفني، عقب فقدان الفريق نقاطًا مؤثرة في صراع المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إلى جانب تذبذب المستوى الفني في المباريات الأخيرة.

وأفادت تقارير صحفية بأن المدرب الإيطالي أبدى استياءه من أداء بعض العناصر، خاصة في الجانب الهجومي، بسبب إهدار فرص سهلة كانت كفيلة بتغيير نتائج عدة مواجهات.

كما لفتت التقارير إلى وجود تراجع في تركيز اللاعبين خلال فترات مهمة من المباريات، وهو ما انعكس سلبًا على النتائج، ودفع الجهاز الفني للتحرك سريعًا من أجل احتواء الموقف.

إنزاجي يطالب بردة فعل فورية

وفي هذا الإطار، قرر إنزاجي عقد جلسة فنية قبل انطلاق المران، لمراجعة الأخطاء عبر لقطات الفيديو، ومناقشة أوجه القصور بشكل مباشر مع اللاعبين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل داخل الملعب.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه الجلسة إلى إعادة الانضباط الذهني والروح القتالية للفريق، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب أقصى درجات التركيز، خاصة مع اشتداد المنافسة.

كما تشير الأنباء إلى أن المدرب وجّه رسالة واضحة للاعبين بضرورة تحسين الأداء فورًا، محذرًا من اتخاذ قرارات فنية حاسمة في حال استمرار التراجع، في وقت يرفع فيه الفريق شعار ضرورة تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة من أجل استعادة التوازن ومواصلة المنافسة على الصدارة.