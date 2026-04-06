تفاصيل اغتيال قائد العمليات الخاصة بـ ”قوة القدس”.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:29 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية استهدفت أحد أبرز قيادات وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ"قوة القدس"، مؤكدًا أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن مقتل القيادي أصغر باقري، الذي يُعد من العناصر البارزة داخل الحرس الثوري الإيراني.

إسرائيل تغتال قائد وحدة العمليات الخاصة بـ "قوة القدس"

أوضح البيان أن باقري شغل مواقع قيادية مهمة داخل قوة القدس على مدار السنوات الماضية، حيث لعب دورًا محوريًا في إدارة وتخطيط عدد من العمليات الخارجية، إلى جانب مساهمته في توسيع نطاق الأنشطة العسكرية خارج الحدود الإيرانية، وتم اغتياله اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القيادي المستهدف كان متورطًا في الإعداد لهجمات استهدفت مصالح إسرائيلية وغربية في مناطق مختلفة، كما شارك في تنسيق عمليات ميدانية مع عناصر أخرى داخل الشبكات التابعة لإيران.

وعلى صعيد متصل، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي من لهجته تجاه طهران، متوعدًا بمواصلة استهداف البنية التحتية المرتبطة بالنظام الإيراني، بالإضافة إلى ملاحقة قياداته في الداخل والخارج، وذلك ردًا على الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل.

من هو أصغر باقري؟

أصغر باقري تولى قيادة عدد من العمليات بشكل مباشر، بالتعاون مع قيادات بارزة، من بينهم محمد رضا أنصاري، وبدعم من قاسم صالح الحسيني، الذي قُتل في وقت سابق خلال عملية قرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي سياق متصل، أكد البيان أن باقري كان له دور رئيسي في دعم وتعزيز عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى جهات مختلفة، في إطار ما وصفته تل أبيب بمحاولات تهديد أمنها القومي.