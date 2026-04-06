حادث كبير داخل الأهلي السعودي.. خطأ طبي يُفاقم إصابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:29 مساءً - فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، محترف الراقي أتانغانا، بعد الكشف عن تفاصيل مقلقة حول إصابته التي تحولت إلى أزمة معقدة تهدد مستقبله القريب مع الفريق.

تشخيص خاطئ يحول إصابة أتانغانا إلى أزمة معقدة

أثارت هذه التطورات حالة من الغضب داخل الأوساط الجماهيرية، خاصة أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية، وغيابه يمثل خسارة كبيرة في ظل سعي الفريق للمنافسة على البطولات.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن الجهاز الطبي السابق يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بعد أن أخطأ في التشخيص الأولي للإصابة، والتي تم التعامل معها على أنها بسيطة، قبل أن تتفاقم بشكل لافت.

وأشارت التقارير إلى أن التقييم غير الدقيق أدى إلى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي لا يتناسب مع حالته الحقيقية، ما تسبب في تدهور وضعه العضلي وتحول الإصابة إلى مشكلة أكثر تعقيدًا.

كما ساهمت كثافة المباريات في تفاقم الأزمة، حيث تم الدفع باللاعب رغم عدم اكتمال جاهزيته، بناءً على توصيات طبية سابقة، وهو ما زاد من حدة الإصابة وأدى إلى مضاعفات أكبر.

وفي المقابل، تتحرك إدارة الأهلي حاليًا بالتعاون مع الجهاز الطبي الجديد لوضع خطة علاجية متكاملة، بهدف إعادة تأهيل اللاعب بشكل سليم، وتفادي أي آثار سلبية قد تؤثر على مستواهف مستقبلاً.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء

يستعد فريق النادي الاهلي لمواجهة فريق الفيحاء يوم الأربعاء المقبل، وءلك في تمام الساعة السادسة الا خمسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة الا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.