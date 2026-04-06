منال عوض: قانون الإدارة المحلية طال انتظاره ونتمنى يخرج قريباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:30 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي رئيس اللجنة وحضور وكلاء ومقرر اللجنة وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بمجلس النواب وعدد كبير من النواب وقيادات الوزارة .

وعقدت الجلسة لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي ( الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

وفى بداية الجلسة رحب النائب اللواء محمود شعراوي، بوزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب ، وتحدث رئيس اللجنة عن ملامح مشروع القانون وأهم المقترحات المطلوبة لتعديل بعض المواد فى ظل التغيرات الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الماضية .

كما شهدت الجلسة حديث لعدد كبير من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة والذين أبدوا عدد من الملاحظات والأفكار اللازمة على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والتى لابد من إجرائها .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، ونتمنى أن يخرج قريباً خصوصا وأنه تعطل كثيراً منذ 2016 ، وحصلت خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة ومشروع القانون يحتاج إلى تحديث فى ظل تلك التغيرات ومنها المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات والتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق ، على أن تعمل اللجان بشكل فوري بالتنسيق بين الحكومة والمجلس ، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.

كما رحبت الدكتورة منال عوض ، بكافة الآراء والتعليقات التي أدلي بها السادة النواب أصحاب الخبرات القديمة فى العمل المحلى والتى تتوافق مع رأيها ، ويمكن أن يتم تشكيل اللجان المعنية ودراسة كافة المقترحات للخروج بقانون مناسب وقابل للتطبيق .

وفى ختام الجلسة أعلن اللواء محمود شعراوي، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية وإدخال التعديلات التى تراها لازمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهرياً ولها الاستعانة بذوي الخبرة وتنتهى اللجنة من أعمالها وتعرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية للعرض بعد ذلك على رئيس المجلس فيما يخص التوصيات المقترحة والمطلوبة.